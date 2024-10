Julien Bessière, directeur de Skoda France : "malgré les SUV, l'Octavia est toujours notre best-seller mondial"

Des SUV, il en a plein son catalogue. Mais Julien Bessière, directeur de la marque Skoda en France compte toujours autant sur ses deux berlines, l’Octavia et la Superb. « La première reste d’ailleurs notre best-seller mondial. » Et même en France elle a ses addicts : les entreprises et leurs gros rouleurs, mais aussi des particuliers qui ne veulent pas de SUV.

Évidemment, les classiques berlines ne font pas à elles seules les performances de ce bon élève qu’est Skoda. « On est la quatrième marque européenne. Sur un marché en très légère progression de 2 %, on est à + 9% ». Une performance continentale encore plus élevée sur le marché national. « En France, le marché est à – 2%, et nous à + 17% ».

À l'offensive sur les tarifs

Bien sûr, on cherche des explications à ces bons résultats. Le rapport qualité – équipement ? Le parapluie fourni et les petites astuces si pratiques ? Ou peut-être la récente politique tarifaire plus agressive qu’à l’accoutumée.

C’est ainsi que l’Elroq, le nouveau SUV électrique est proposé à 29 300 euros, bonus 2024 déduit, « avec l’idée d’être presque au même tarif qu'un modèle thermique équivalent. » Une politique tarifaire que Skoda veut également appliquer à la LOA, qui constitue 80% de ses immatriculations aujourd’hui.

Cette démonstration de force, la marque tchèque a tenu à la faire connaître en revenant au Mondial de l’auto cette année. Après des hésitations ? « Bien sûr. C’est un gros investissement. Mais on a réfléchi, on s’est fait notre religion et nous sommes venus car on a des choses à montrer ». Et, visiblement, Julien Bessière n’a pas regretté son voyage.