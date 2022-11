L'Abarth 500 électrique ne cache plus rien

Actuellement si vous voulez une Fiat 500 électrique, il faut choisir entre deux tailles de batteries (24 et 42 kWh) correspondant à deux niveaux de puissance (95 et 118 chevaux). Pour ceux qui voudraient une version plus épicée de la petite citadine italienne, il faudra se reporter à la future version Abarth de cette Fiat 500.

Après la fuite d'il y a quelques jours, le modèle s'expose une nouvelle fois sur internet grâce à des images indiscrètes réalisées pendant une séance de tournage officielle dans une rue. L'occasion d'observer le style de cette future Abarth 500 électrique sous un meilleur jour par rapport à l'image précédente. L'auto est mieux mise en valeur cette fois-ci. Notez qu'elle est suivie, sur les images publiées sur le compte Instagram de Car Z Turbo, par un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio converti en « caméra-car » !

Rendez-vous le 22 novembre pour la présentation officielle

L'Abarth 500 sera officiellement dévoilée le 22 novembre prochain. Elle devrait combiner des batteries de 42 kWh avec une mécanique développant jusqu'à 205 chevaux dans sa version la plus puissante. On a hâte de vérifier si cette nouvelle sportive électrique parvient à se montrer aussi savoureuse à conduire que l'ancienne Abarth thermique. Pour le plaisir d'entendre pétarader le petit quatre cylindres turbo et de jouer avec sa boîte manuelle en revanche, on sait déjà que c'est raté.