L'actu de la semaine en photo

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

C'est la rentrée

Les grands sont de retour au travail et les petits ne vont pas tarder à retrouver l’école. Alors, comme à chaque rentrée, tout le monde renoue avec ses gestes routiniers. Mais en ce mois de septembre, la vie de l’automobiliste pourrait être quelque peu chamboulée par la liste dressée par Cédric Pinatel. Au menu, des amendes plus fortes pour les grosses voitures, des délais de livraison enfin raccourcies pour les autos neuves et des carburants toujours plus chers. Pierre-Olivier Marie, quant à lui, nous envoie une dernière carte postale de vacances en se penchant sur celles que l’on passe en voiture électrique, et qui, au final, se passent plutôt très bien.

E-308 : très chère Peugeot

En conclusion de son essai de la nouvelle version de la Peugeot e-308, Manuel Caillot est formel : si l’auto est efficiente, elle est aussi trop chère. C’est simple, aucune de ses concurrentes ne lui arrive à la cheville tarifaire. Un essai et une conclusion qui ont déclenché 241 commentaires qui, pour la plupart d’entre eux, se focalisent sur ce prix excessif. Avec la sentence de cet internaute, persuadé que Peugeot ne veut pas vendre sa voiture.

R5 : trop chère Renault

C’est le Graal du moment : tous les constructeurs tentent de mettre au point la voiture électrique à 25 000 euros. C’est le cas chez Stellantis avec la future Citroën e-C3, mais aussi chez Volkswagen avec l’ID2. Mais alors que l’on pensait que Renault participait à cette course de l’auto à watts pas chère, voilà que son patron Luca de Meo siffle la fin de la partie : sa R5 devrait plutôt frôler les 30 000 euros. Les conséquences de sa fabrication en France ? Probable, puisque ses concurrentes sont toutes assemblées dans des pays ou le coût du travail est moins élevé.

Trop de Tesla ?

Pas une semaine ne se passe sans que la marque américaine et son turbulent patron ne fassent parler d’eux. Au point que certains internautes nous reprochent de trop parler de Tesla. Mais le rôle de Caradisiac n’est-il pas de couvrir toute l’industrie automobile, sans quota ni distinction ? Et à chaque fois que la marque fait parler d’elle, cette semaine pour la version restylée de sa Model 3 et la journée de charge offerte pour fêter les dix ans du réseau de Superchargeurs, les pro et les anti Tesla se précipitent pour approuver, ou s’offusquer.

Munich c’est presque demain

C’est lundi exactement que le salon bavarois ouvrira ses portes et que toute la team Caradisiac se téléportera à Munich pour vous dévoiler les premières mondiales et toutes les nouvelles versions d’autos existantes. Mais avant même le lever de rideau, certaines marques ont tenu à dévoiler leurs modèles exposés demain. C’est ainsi qu’Alan Froli nous fait découvrir la nouvelle Mini Cooper, mais aussi le nouveau Countryman. Deux modèles d’une marque du groupe BMW, le régional de l’étape bavaroise.