La Renault 5 électrique risque de coûter près de 30 000€

Depuis deux ans, on sait que Renault prépare une citadine électrique au design audacieux pour remplacer la Zoé actuelle et se placer en leader du marché des autos à zéro émission en Europe. Cette future citadine électrique s’inspirera de l’ancienne R5 et aura aussi droit à une cousine au sein de la gamme d’Alpine, l’A290 à la vocation plus sportive.

Hélas, elle pourrait coûter plus cher que les prochaines citadines électriques de Volkswagen et de Citroën attendues d’ici 2025 au plus tard, dont le prix de base doit se situer au-dessous des 25 000€. Le directeur général de la marque Renault Fabrice Cambolive vient en effet de se confier aux journalistes allemands d’Autogazette et d’après lui, « les équipes du constructeur font actuellement tout leur possible pour arriver à proposer une R5 électrique au-dessous des 30 000€ ».

Une voiture plus haut de gamme ?

Reste évidemment à savoir si cette Renault 5 électrique proposée « légèrement au-dessous des 30 000€ » disposerait d’un meilleur niveau d’équipement ou de prestations qu’une Volkswagen ID.2 ou une Citroën ë-C3 à moins de 25 000€. Dans sa volonté de privilégier la marge plutôt que les volumes à tout prix, Renault positionnera-t-il cette R5 au-dessus de ses rivales ou bien sera-t-elle simplement trop chère ? Et quid de l’Alpine A290 dont le premier prix pourrait flirter avec la barre des 40 000€ ou même la dépasser ? On devrait être fixé dans les mois à venir puisque les deux voitures doivent être présentées avant la fin de l’année prochaine.