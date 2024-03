L'actu de la semaine en photo, des autos très chères et un cher disparu

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Un très cher Toyota C-HR

Cette semaine, Julien Bertaux s'en est allé essayer la nouvelle version du SUV Toyota C-HR. Un menu plutôt convaincant pour ce PHEV qui atteint réellement les 60 km en tout électrique, et au final, affiche une frugalité respectable Mais c'est au moment de l'addition que l'affaire se gâte : en finition haut de gamme, l'engin s'affiche à 53 900 euros. C'est beaucoup pour un crossover citadin, plus cher que ses compères et, surtout, près de 10 000 euros au-delà d'un Fisker Ocean, plus grand et 100% électrique, à l'essai lui aussi cette semaine.

Retrouvez l'essai complet du Toyota CH-R

Marcello Gandini : le discret s'est effacé

Ce n'était pas une grande gueule, de celles qui s'affichent dans les médias à longueur d'années. Marcello Gandini se contentait de tracer sa route discrètement. Il se contentait surtout de marquer durablement l'histoire de l'automobile, ce qui est beaucoup plus recommandable. De la Lamborghini Countach à la Lancia Stratos, son style était reconnaissable entre tous, et tous les admirateurs de la belle auto lui en sont infiniment reconnaissants.

Retrouvez l'hommage que Serge Bellu lui a rendu.

Porsche, une affaire qui roule

On s'habitue à tout, même et surtout au succès. C'est ainsi que, année après année, la maison Porsche nous assène les chiffres de sa réussite insolente. Et 2024 ne fait pas exception, avec un bénéfice net de 7,3 milliards et une marge opérationnelle de 18 %. Cédric Pinatel, qui a répertorié ces chiffres a également pris le volant de la nouvelle Panamera. Trop chère en version de base à 109 726 euros auxquels se rajoutent 60 000 euros de bonus ? Les prix (très) élevés des autos de Zuffenhausen ne sont visiblement pas un frein à la vente, résultats 2023 à l'appui.

Retrouvez l'essai complet de la nouvelle Porsche Panamera.

Geely se prend les pieds dans la corbeille boursière

Serait-ce le début de la fin de l'insolente baraka chinoise en matière d'automobile ? Toujours est-il que, depuis quelque temps, un avis de gros temps souffle sur Geely. La galaxie chinoise a placé quelques-unes de ses marques en bourse, et le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Lotus, sur les marchés depuis 15 jours, a déjà dégringolé de 40 %. Volvo et Polestar ont vu eux aussi leur valorisation baisser et Zeekr, qui doit débouler à la corbeille dans quelques jours n'en mène pas large. Les déconvenues récentes des petites marques au bord de la faillite auraient-elles une influence sur le sort des grands groupes ? L'avenir boursier le dira.

Retrouvez toutes les infos sur les malheurs de Geely