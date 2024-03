L'actu de la semaine en photo - Les citadines n'ont pas dit leur dernier mot et les ZFE se dégonflent.

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Peugeot 5008 : vive le break

Pouruqoi le terme "break" est-il banni à jamais du langage automobile ? Pourtant, c'est souvent très pratique, voir estétique et qu'est-ce que le Peugeot 5008, si ce n'est la version "break" du nouveau 3008. Alexandre Bataille s'en est allé l'examiner cette semaine pour constater une longueur en hausse de 15 cm, une poupe plus verticale et, surtout, une configuration 7 places de série. Pour le reste, ce 5008 reprend les ingrédients de son petit frère, et ses motorisations hybrides simples, hybrides rechargeables et 100 % électriques. Si ce nouveau SUV rallongé, qui débarque peu de temps après le 3008 qui l'a inspiré, connaît le même gros succès que son prédécesseur, il n'aura vraiment plus aucune honte de s'appeler 3008 break.

Suzuki Swift : on prend (presque) les mêmes et on recommence

On ne dira jamais combien la petite Suzuki Swift mérite d'être mieux connue, même si c'est aujourd'hui, et très largement, la meilleure vente du Japonais en France. Car elle dispose de tout ce que l'on réclame d'une citadine : de la légèreté, de l'économie à la pompe comme à l'achat et du dynamisme. Certes, la nouvelle mouture, cinquième du nom, a un peu augmenté ses tarifs, mais à équipement égal elle conserve la tête très haute par rapport à ses concurrents français qui lui font trop d'ombre.

Adieu les ZFE ?

S'il est un peu trop tôt pour les enterrer, les Zones à Faibles Émissions (rebaptisées zones à forte exclusion par leurs nombreux détracteurs) sont en tout cas sérieusement blessées depuis cette semaine. Car c'est au cours d'un conseil interministériel que Christophe Béchu a mis un coup de frein au dispositif ce mardi. Le ministre de la transition écologique a tout simplement supprimé ce qui faisait le plus polémique dans les ZFE : le refus d'autoriser les voitures de Crit'Air 3 à y pénétrer. Mais dorénavant, les diesels d'avant 2010, et les essence d'avant 2005 pourront y circuler librement, sauf à Paris et Lyon qui restent punis.

Occasion : le bon plan Fiat Grande Punto

Souvent, ceux qui sont à la recherche d'une petite occasion à prix tout petit n'ont d'yeux que pour les Renault Clio 3, les Peugeot 207 ou les Volkswagen Polo. Et ils ont bien tort. La Fiat Grande Punto, rebaptisée un peu plus tard Punto Evo a retenu l'attention de Manuel Caillot cette semaine, et ferait bien de retenir celle de tous ceux qui ont à la recherche d'une auto plutôt fiable, plutôt agréable, et surtout qui semble avoir été oubliée par l'inflation qui a saisi ses copines moins oubliées.

