L'actu de la semaine en photo - Un duo de salons et du diesel qui n'est plus à foison

Deux salles, deux ambiances. Le salon de Genève, délocalisé au Qatar a étalé le luxe qui sied à sa clientèle. Et l'envoyé spécial de Caradisiac, Adrien Raseta, les a ausculté et filmé tout au long de la semaine. À Paris Nord Villepinte, ce ne sont pas des Lamborghini hors de prix qui sont à découvrir jusqu'à ce soir, mais des fourgons aménagés et des camping-cars. Pourtant, les prix des maisons roulantes et des sportives ne sont pas toujours si éloignés, puisqu’au nord de la capitale, certains modèles atteignent 760 000 euros. Même s'ils sont plus habitables qu'une Lamborghini Revuelto.

Le diesel, un bon plan, mais jusqu'à quand ?

C'est très certainement l'article le plus polémique du moment. Dans son enquête, Pierre-Olivier Marie démontre que le diesel a tout pour lui. Émissions de C02 moindres, agrément de conduite, fiabilité : il égrène les arguments. Mais dans le même temps, à l'instar de Renault ou de Volvo, les constructeurs renoncent un à un au gazole. Quant à ceux qui roulent chaque jour avec ce carburant, ils pourraient bien en manquer cet hiver, faute d'approvisionnements, lié à l'embargo sur le pétrole russe. Un bon plan le diesel ? Mais jusqu'à quand ?

Pick up : la fin d'un autre bon plan

Les 4x4 à benne ont subi un premier assaut de malus en 2019. Sauf que, grâce à quelques entourloupes juridiques, des constructeurs, dont Ford et son Ranger, ont réussi à échapper au couperet. Mais c'est terminé : au premier janvier prochain, les double - cabines (Les pick-up à 4 portes) en passeront par une taxe conséquente pouvant atteindre 60 000 euros. À moins qu'ils ne trouvent un autre faille juridique pour y échapper, s'en est fini, pour eux, du marché des particuliers.

Voitures électriques : les baisses continuent et la réduction de poids aussi

Ce n'est pas une simple remise : mais un effondrement des tarifs. Cette semaine, Ford a annoncé que le prix de sa Mustang Mach-e allait chuter de 18 200 euros, malus compris. Une baisse destinée à répliquer à la guerre des tarifs amorcée par Tesla ou une manière de se ralier à une tendance générale ? Toujours est-il que le Coréen Kia allait, quant à lui, va s'atteler à produire de petites électriques, plus légères, et, évidemment moins chères. Pendant ce temps, à Bruxelles, Transport & Environnement s'en prend au carburant synthétique. on le pensait exempt d'émissions de C02 ? Selon l'ONG, la baisse qu'il offre par rapport au carburant ordinaire ne serait que de 70%. ce qui, de facto, l'interdirait en 2035 puisque la directive ne tolère aucun gramme. Un boulevard pour la voiture électrique.

