L'auto des voisins - Carine de Dinsheim et son Kia Stonic : un achat à rebondissements

Elle a flashé. En découvrant et en essayant le Kia Sportage d'un ami, Carine a eu un coup de cœur. "Mais il est trop grand pour moi. Je suis seule la plupart du temps au volant". Alors l'Alsacienne se renseigne sur le reste de la gamme et tombe sur le Stonic 1.0 T-GDI de 120ch, le SUV urbain de la marque, plus petit. C'est décidé : ce sera sa prochaine voiture.

dailymotion

Reste à le trouver, au meilleur prix. Et de la bonne couleur. "J'étais parti sur un gris ardoise, une couleur assez foncée, mais pas noire". Elle s'en va donc rendre une petite visite au concessionnaire de Strasbourg, mais en parallèle, elle prend également contact avec un mandataire connu pour ses rabais importants. "Mais la couleur ne collait jamais, ni la finition, ni la motorisation". Deux mois se passent, et toujours pas de Kia Stonic gris ardoise dans sa cour. L'été arrive et Carine part en vacances à Fréjus dans le Var. "J'avais fini par me résoudre à prendre un modèle noir que le concessionnaire me proposait, à contrecœur".

Le concessionnaire comme le mandataire ne font pas l'affaire

Mais le soleil porte parfois conseil. Et elle décide d'arrêter les frais. Carine exige le retour de ses chèques de caution et s'apprête à renoncer à son Stonic. "Jusqu'à ce que je passe devant la vitrine du garage Kia local". Et l'accueil est totalement différent de celui qu'elle a connu. "Le vendeur a pianoté sur son ordi et m'a immédiatement trouvé la bonne finition en blanc avec un toit noir. Je n'avais pas pensé à cette combinaison mais elle m'a plu tout de suite". En plus, c'est une voiture de direction peu kilométrée. Seul problème : un délai de plusieurs semaines est nécessaire pour qu'elle soit prête, puisqu'elle est stockée dans un autre garage d'une autre région. Qu’à cela ne tienne : Carine signe le bon de commande et, ses vacances se terminant, regagne l'Alsace.

Moins d'un mois se passe et le téléphone sonne : le Stonic est prêt. L'occasion toute trouvée de s'autoriser un dernier week-end au soleil avant la rentrée. Direction Fréjus ou elle prend possession de sa nouvelle auto. Elle avait choisi un modèle à boîte auto, une première. "Mais sur les 800 km de trajet de retour, j'ai largement eu le temps de m'y habituer, même si j'ai tricoté un peu des jambes au début". 800 kilomètres, c'est aussi la distance qui la sépare dorénavant du garage qui lui a vendu sa voiture. "Mais ce n'est pas un problème : le concessionnaire alsacien prend en charge l'entretien durant la garantie". Et elle est de 7 ans. "Du coup, j'ai dû dire adieu à mon petit garagiste indépendant qui s'occupait, très bien d'ailleurs, de mes voitures précédentes". Mais cette garantie très longue durée est aussi l'un des éléments qui l'ont fait craquer pour la marque coréenne.

Des équipements plutôt appréciables

Le garagiste indépendant en question s'occupait notamment de son ancienne auto : une Renault Clio diesel. Carine reconnaît que le changement est assez énorme. Au niveau de la motorisation, bien sûr, puisque le Stonic dispose d'un moteur à essence, mais aussi au niveau des dépenses à la pompe. "La Clio ne consommait pratiquement rien, mais avec la Kia, je fais entre 7 et 8 l/100 km. Heureusement je roule beaucoup moins aujourd'hui." Mais la coréenne offre une habitabilité et un confort étonnants selon elle, ainsi que des équipements qu'elle juge, avec le recul, très pratiques. En dehors du GPS, de l'interface Carplay/Android et de ces accommodements désormais courants, elle a découvert deux éléments souvent négligés : le volant chauffant et les sièges qui le sont tout autant. "En Alsace, en hiver, il peut faire très froid, et le matin, j'apprécie vraiment ces deux astuces".

Six mois après son achat, Carine est donc satisfaite de sa nouvelle auto. "D'autant que je ne l'ai payée que 20 000 euros, alors qu'entièrement neuve, et au prix catalogue, elle est à plus de 24 000 euros". Une ristourne assez logique et une somme qu'elle a financée avec un crédit pris à sa banque. "Après le premier confinement, les taux d'intérêt étaient très intéressants et je n'ai pas hésité."

Et si c'était à refaire ? Elle rachèterait la même auto, sans hésiter !