L'auto des voisins - Près de Fontainebleau, Fred joue de malchance en Dacia Duster

Quand on vit tout près de Paris, à Montreuil en l'occurrence, la voiture est souvent accessoire. Pas à la campagne. Aussi, quand Fred et sa petite famille ont décidé de déménager à la Ville-Saint-Jacques près de Fontainebleau, ils se sont mis en quête d'une seconde auto, en plus de leur vieille Peugeot 206. "Je cherchais un SUV pour le côté spacieux. Mais ils sont plutôt chers". En observant les rues de son village, Fred s'aperçoit qu'autour de lui circulent beaucoup de Dacia. "Une voiture sur quatre par ici est une Sandero ou un Duster". Alors pourquoi pas le SUV roumain ? Il se met en quête d'un modèle essence d'occasion en boîte automatique. Sauf qu'au final, il craque pour un diesel à boîte manuelle de 100 000 km.

C'est en se rendant chez un important concessionnaire Citroën des environs qu'il tombe sur le modèle qui le fait changer d'avis. Il s'agit d'un Duster 1.5 CDI de 110ch qui date de 2010. Sa disponibilité séduit Fred, son prix aussi. Il s'emballe, mais sa compagne Marinella est plus prudente et souhaite souscrire une extension de garantie. Le bon de commande est signé et l'auto achetée aux alentours de 8 000 euros, financée par un crédit PSA Finance. La petite famille s'attend à ce que la voiture soit prête pour partir en vacances. "Mais c'est la vendeuse qui est partie en vacances avant de la livrer." Les voilà donc sur les routes du soleil, avec famille et bagages, à bord de la bonne vieille 206.

Voyant rouge au tableau de bord : arrêt immédiat

Ce n'est que fin août que Fred, aussi bronzé que sa vendeuse, prend enfin possession de sa nouvelle auto. Ce qui tombe bien : il est comédien et doit donner une représentation dans les Landes. La troupe et les accessoires sont embarqués dans le Duster à peine livré. "Mais du côté de Poitiers, un voyant rouge STOP s'allume". Il faut s'arrêter et faire dépanner l'engin.Le périple continue en voiture de location et la compagnie retrouve le SUV au retour. Deux injecteurs ont rendu l'âme. Ils ont été remplacés et le retour vers la Seine-et-Marne se déroule sans encombres.

Quelques semaines se passent et Fred doit se rendre à Nice. En cours de route, un voyant bien connu s'allume à nouveau. "Cette fois-là, c'était le filtre à particules qui était cassé". Re-dépannage et re-voiture de location pour continuer le voyage.

Au retour, Fred récupère sa voiture : le filtre a été décrassé. L'auto roule sans problème, mais pas très longtemps. Quelques semaines plus tard, le voyant facétieux redonne de ses nouvelles. C'est encore le filtre. Un décrassage n’a pas suffi, il faut le changer. Ce sera chose faite pour que désormais la tranquillité s'installe au volant. Pas tout à fait. "Quelques mois plus tard, rebelote. Cette fois-ci, les deux injecteurs qui n'ont pas été changés la première fois sont morts". L'occasion de revenir une nouvelle fois au garage.

"Quand elle marche, elle marche bien"

Évidemment, après cette avalanche de pannes, il est inutile de poser la question rituelle à Fred. Si c'était à refaire ? Il ne rachèterait pas la même voiture. Pourtant, il ne souhaite pas s'en débarrasser tout de suite. "Je m'y suis attaché. Et quand elle marche, elle marche plutôt bien". Même si, après plusieurs mois sans grosse panne, le Duster se permet encore de lui donner quelques frayeurs. "Le démarreur est lent et, de temps en temps, le voyant rouge s'allume, pour s'éteindre au bout de dix minutes." Histoire de rappeler à son conducteur quelques mauvais souvenirs. Un conducteur qui pourrait donc nourrir quelques regrets. Sauf un seul : jamais il ne regrettera d'avoir pris une extension de garantie, sur les bons conseils de sa compagne.