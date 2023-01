L'électrique en meilleure forme chez Volkswagen

Sur les 4,56 millions de véhicules livrés dans le monde en 2022 par Volkswagen (- 6,8 %), 330 000 ont été des modèles totalement électriques. Cela représente donc un peu plus de 7 % du volume, à titre de comparaison Dacia atteint 14 % grâce à sa Spring et Renault 12 %.

Si cette part est plutôt faible, l’augmentation est importante avec une hausse de 24,6 %, un chiffre équivalent à celui de Renault. Cependant, ce dernier mentionne les ventes et non les livraisons.

C’est essentiellement la Volkswagen ID.4 qui contribue à ce score puisque le SUV a été livré à quelque 170 000 exemplaires dans le monde. La Chine a porté le marché avec au total 143 100 unités écoulées (ID.3, ID.4 et ID.6), soit un gain de 102,9 % ! L’Amérique du Nord affiche également une bonne santé : + 27,7 % des ventes.

Les SUV en grande forme

Après un début calme, la gamme ID a trouvé un meilleur rythme. Depuis 2020, 580 000 modèles électriques ont été livrés. Au niveau des silhouettes, et toutes mécaniques confondues, c’est le SUV qui enregistre la plus forte croissance avec 45 % (+ 4 %) des modèles livrés. Aux Etats-Unis, un pays extrêmement friand de ce type de voiture, les livraisons atteignent 80 % ! En Europe, c’est le T-Roc le plus vendu, Volkswagen a eu raison de multiplier ce type de carrosserie ces dernières années.

Pour l’année 2023, la marque « anticipe une année volatile et difficile en raison de la persistance des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs ». Elle reste malgré tout confiante en tablant sur une « amélioration de la chaîne logistique et une stabilisation de la production ».

Volkswagen va continuer son offensive électrique en proposant d'ici 2026 un modèle pour chaque segment, de la citadine à la berline haut de gamme ID.7.