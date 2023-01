Ventes Renault : bilan contrasté pour 2022

Sans surprise, l’année 2022 n’est pas un bon cru pour l’industrie automobile. Les volumes d’avant COVID sont encore hors de portée, les délais de livraison et l’augmentation constante des prix n’incitent pas à la transaction automobile. Renault n’y échappe pas et communique des chiffres inférieurs à ceux de 2021 (déjà en baisse de 5,3 % par rapport à ceux de 2020). En effet, le bilan global est loin d’être réjouissant avec une baisse de 14,7 % par rapport à l’année dernière. Le marché automobile français (véhicules particuliers + utilitaires) accuse un repli de 10,3 %.

Cependant, Renault tente de se réjouir avec les ventes à particuliers, en progression de 12 % (115 606 immatriculations). C'était un axe de stratégie de la part de Luca de Meo, et il semble porter ses fruits. La part de ce canal, plus rémunérateur, représente désormais 46,4 % du mix Renault en France. Ces scores reposent notamment sur la santé des modèles du segment B, les Clio et Captur. Mais la marque au losange se félicite également des Mégane E-Tech (15 580 immatriculations) et Arkana (31 638 unités vendues). Ainsi, le segment C totalise près de 87 000 ventes et progresse de plus de 22 % par rapport à 2021.

L’électrique dans le vent

Cette note positive s’accompagne d’une forte augmentation des véhicules électriques, en hausse de 24,6 % par rapport à 2021 (40 430 immatriculations). Quant aux modèles électrifiés (électriques, hybrides et hybrides rechargeables), leur part représente 44 % du mix de ventes de véhicules particuliers de la marque, contre 30,7 % en 2021. Au total, Renault a vendu 40 430 modèles électriques, soit une augmentation de 24,6 % par rapport à 2021.

Du côté des véhicules utilitaires, la marque est toujours en tête avec 28,6 % de parts de marché (99 566 immatriculations).