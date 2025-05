L'Audi Q5 TFSI 204 Quattro 2025 est très techno, mais pas très rigolo

La gamme de l’Audi Q5 est plutôt simple, puisqu’elle se compose uniquement de deux finitions pour les particuliers.

L’entrée de gamme s'appelle "Design" (à partir de 57 550 € en 4x2 et 60 050 € en Quattro) se caractérise par les phares et feux arrière à LED, les modes de conduite "Audi Drive Select", la sellerie tissu, la climatisation automatique monozone, la navigation, 7 airbags, des sièges avant chauffants, le hayon électrique, l’instrumentation 11,9 pouces "virtual cockpit", l’écran multimédia 14,5 pouces avec navigation 3D connectée, la recharge par induction, le régulateur/limiteur de vitesse et les jantes 18 pouces.

Ensuite, on trouve la finition haute S Line (à partir de 65 950 € en 4x2 et 68 450 € en Quattro) qui contre 8 400 € en sus, ajoute des détails esthétiques spécifiques (peinture contrastée, sellerie, pédalier en alu, seuils de porte en alu rétroéclairés, pavillon en tissu noir), des jantes 19 pouces, des sièges avant sport électriques, une climatisation 3 zones, un rétroviseur intérieur et des rétros extérieurs électrochromatiques, électriques et dégivrants, la projection du feu stop sur la lunette arrière, un volant sport avec palettes et des placages en aluminium, une console centrale noir laqué, un système audio avec 10 haut-parleurs, un éclairage d'ambiance, le régulateur de vitesse adaptatif et de la caméra de recul.

Bien sûr, comme à l'habitude chez Audi, un listing d'option est disponible, qui permet d'ajouter pas mal de technologie, sous forme de packs ou d'options individuelles. On peut ainsi souscrire au pack "Tech" (4 500 €, uniquement sur Design, en série sur S Line : clim 3 zones, rétros électrochromatiques, lave-projecteurs, sono majorée, assistant feux de route, feux arrière à LED avec clignotants dynamiques et mise en scène lumineuse, park assist, régulateur de vitesse adaptatif...), le pack "Tech Plus" (2 850 € sur S Line : clé digitale, écran MMI devant le passager avant, feux Matrix LED, signatures lumineuses personnalisables à l'avant, caméras 360°, assistance de trafic transversal arrière, airbags latéraux et rideaux arrière, alerte de sortie de voie avec pilotage automatique en cas d'urgence...) ou encore le pack "Tech Pro" (5 350 € sur S Line : volant chauffant à réglages électriques, sièges avant et arrière chauffants, feux arrière à LED à signature personnalisable, conduite autonome de niveau 2, commande d'ouverture de porte de garage).

On peut choisir de façon séparée la suspension pneumatique adaptative (2 500 €), le pack esthétique noir (1 100 €, rails de toit, rétros extérieurs, embouts de sorties d'échappement noirs ou chrome foncé), les vitres arrière surteintées (550 €), le vitrage acoustique pour les portes avant (250 €), les coques de rétroviseur en carbone (850 €), l'alarme (600 €), l'attelage (1 400 €), le toit panoramique ouvrant en verre (1 900 €), le pare-brise dégivrant (550 €), les sièges ventilés (1 100 €), ou encore le pack "MMI Experience Pro (3 000 € : affichage tête haute, système son Bang & Olufsen, USB avec puissance de charge accrue).

Le point techno Le dernier Q5 est un des modèles les plus technologiques d'Audi à ce jour. Même s'il ne propose pas encore de parking complètement automatique, ou de parcours en marche arrière mémorisé, voire de vision nocturne, comme chez BMW par exemple, il offre déjà le troisième écran devant le passager, la possibilité de télécharger des applications et des jeux, la personnalisation des signatures lumineuses, les projecteurs matriciels, la gestion des profils utilisateur avec mémorisation des réglages pour chaque conducteur, la reconnaissance vocale en langage naturel qui peut gérer toutes les fonctions de la voiture, toutes les aides à la conduite les plus avancées, et bien sûr la connectivité smartphone sans fil.