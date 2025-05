L'Audi Q5 TFSI 204 Quattro 2025 est très techno, mais pas très rigolo

L'Audi Q5 de troisième génération arrive dans une catégorie dominée par lui et ses congénères allemands, BMW X3 et Mercedes GLC en tête, le premier ayant été complètement renouvelé l'année dernière. C'est d'ailleurs le seul qui possède dans sa gamme une version que l'on peut frontalement opposer au Q5. En effet, la version 20 xDrive 208 ch est aussi un micro-hybride 48 volts non rechargeable. Son prix d'attaque est plus élevé que celui du Q5 (4 900 € de plus que la version Design Quattro), mais sa version d'entrée de gamme est mieux équipée que chez Audi. Le rapport prix/équipement du Q5 reste un tout petit peu meilleur mais ça se joue à pas grand-chose.

Le Mercedes GLC essence ne propose pas de version qui ne soit pas hybride rechargeable. Il est donc bien plus cher, mais aussi plus puissant, et échappe à tout malus, ce qui compense (un peu) les 15 000 € de plus. Disons que les modèles ne sont pas exactement comparables. Pareil concernant le Volvo XC60 T6, qui est lui aussi hybride rechargeable et n'existe pas en micro-hybride 48 volts. Il démarre 12 000 € plus cher.

On pourrait alors penser que l'Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 ch Q4, qui lui est purement thermique, et dont les prix sont proches (à partir de 60 450 €) est l'unique compétiteur sur le marché. Mais c'est sans compter sur ses rejets de CO2 de 192 grammes minimum, qui alourdissent le tarif de 67 467 € ! Ce qui le rend invendable et inconseillable...

En gros, le Q5 TFSI 204 n'a que le X3 sur son chemin.

À retenir : bourré de technologie mais sans vie

Le Q5 dernier du nom est un bon SUV familial premium. On peut bien sûr relever quelques lacunes en matière de qualité des matériaux par endroits, ou manque de réactivité de la boîte en conduite dynamique. Mais globalement, il fait tout assez bien. Il est confortable, bien insonorisé, spacieux pour ses passagers, consomme raisonnablement et permet d'accéder à un contenu technologique intéressant, le tout présenté de façon très moderne.

Mais pour cela, il faut y mettre le prix, comme toujours, et surtout, le Q5 n'a pas beaucoup d'âme. Il n'est pas aussi original que le BMW X3 en style (que l'on aime ou pas bien sûr), et sa conduite ne provoque aucune émotion ni aucun plaisir. C'est simplement une bonne machine à rouler, un gros nounours trop lourd et manquant de réactivité. Bien sûr, pour ceux qui veulent mieux, il y a la version SQ5, mais qui à cause du malus écologique hexagonal (48 901 €), vous coûtera au bas mot 147 831 €, et sans compter le malus au poids ! La fiscalité automobile dont on mesure ici l'iniquité le rend quasi invendable chez nous.

On en vient à regretter une version hybride rechargeable, qu'on espère voir arriver à l'avenir. Elle était disponible jusqu'ici.

Caradisiac a aimé

Le confort de suspension

La banquette coulissante laissant une belle habitabilité à l'arrière

Le contenu technologique si l'on prend les options idoines

Le système multimédia hyper réactif

La consommation mesurée Caradisiac n'a pas aimé Le poids élevé qui se ressent à la conduite

Le manque de réactivité de la boîte S Tronic

Quelques matériaux bas de gamme dans l'habitacle

Le prix élevé des options technologiques

Les malus CO2 et au poids