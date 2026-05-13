Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...
2. L'équipement de la Toyota GR Yaris Aero n'est pas la priorité
La GR Yaris de base à 49 950 € au toit en carbone de série peut recevoir en option des jantes forgées (2 500 €) et le frein à main Rally à 800 €. De série, elle a droit aussi à des étriers rouges, des feux arrière à Led, un GPS, un pédalier alu, un écran central de 12,3 pouces et un compteur numérique (plus d’aiguilles).
Le Blanc pur est la couleur ‘gratuite’. Pour un Blanc Nacré, un Rouge Intense ou un Gris Platine métallisé, ce sera 800 € de plus et pour le Noir Eclipse, il faudra débourser 600 €. Les sièges baquets Sport Premium à surpiqûres rouges sont de série, Cette version 2026 aura droit au nouveau volant et aux nouveaux Bridgestone Potenza Race.
Ce sera aussi le cas pour la GR Yaris Aero millésime 2026 à 53 950 € qui s’équipe donc, en plus de tout le reste, d’un kit aéro comprenant 6 éléments (aileron, fond plat, bouclier avant, bouclier arrière, extracteur d’air sur les ailes avant, et capot avec extracteur d’air) mais également des jantes forgées. Hormis les coloris, la seule option disponible sur cette version est le frein à main Rally facturé 800 €.
Equipements et options
Version : IV (2) 1.6 GR AERO
Equipements de sécurité
ABS
Détecteur de pluie
Airbags frontaux et latéraux AV
Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "Smart Entry & Start"
Feux adaptatifs
Feux AV Full LED
Contrôle de la pression des pneus des roues
Contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Climatisation automatique bizone
Lunette et vitres AR surteintées
Frein de parking manuel
Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables électriquement
Volant sport à trois branches en cuir
Volant avec commandes intégrées
Esthétique / Carrosserie
Peinture non métallisée
Toit en polymère de carbone renforcé
Jantes en alliage 18" à 15 branches
Autres équipements
Boîte manuelle 6 rapports
Kit de réparation de pneus
Caméra de recul
Système de sécurité Toyota Safety Sense
Double sortie d'echappement
Eclairage d'ambiance intérieur
Pédales en aluminium type sport
Clé digitale
Services connectés standards MyToyota (inclus 10 ans)
Services connectés de contrôle à distance MyToyota (inclus 4 ans)
Transmission intégrale permanente GR-FOUR
3 modes de conduite GR-FOUR : Normal/Gravel/Track
4 modes de conduite Toyota : Eco, Normal, Sport, Custom
Combiné d’instruments digital HD 12,3"
Etriers de freins rouges siglés GR
Différentiel Torsen AV et AR à glissement limité
Répartition AV/AR personnalisable
Pack refroidissement moteur
Système multimédia Toyota Smart Connect Plus
Aileron AR réglable manuellement
Ouverture d’air sur le capot, extracteur d’air sur les ailes AV et sur le bouclier AR
Jupe AV et fond plat spécifiques
ESP
Pneumatique Bridgestone POTENZA RACE
Réglages de suspension et de la direction
Caméra de surveillance du conducteur
Options disponibles
-
Frein à main "Rally":
800 €
-
Peinture métallisée Noir Eclipse:
600 €
-
Peinture Premium Rouge Intense:
800 €
-
Peinture Premium Blanc Lunaire Nacré:
800 €
-
Peinture Premium Gris Platine:
800 €
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