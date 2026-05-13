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Toyota Yaris 4 Gr

Essai

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Wilfried Leroux

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2. L'équipement de la Toyota GR Yaris Aero n'est pas la priorité

 

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

La GR Yaris de base à 49 950 € au toit en carbone de série peut recevoir en option des jantes forgées (2 500 €) et le frein à main Rally à 800 €. De série, elle a droit aussi à des étriers rouges, des feux arrière à Led, un GPS, un pédalier alu, un écran central de 12,3 pouces et un compteur numérique (plus d’aiguilles).
Le Blanc pur est la couleur ‘gratuite’. Pour un Blanc Nacré, un Rouge Intense ou un Gris Platine métallisé, ce sera 800 € de plus et pour le Noir Eclipse, il faudra débourser 600 €. Les sièges baquets Sport Premium à surpiqûres rouges sont de série, Cette version 2026 aura droit au nouveau volant et aux nouveaux Bridgestone Potenza Race.

Ce sera aussi le cas pour la GR Yaris Aero millésime 2026 à 53 950 € qui s’équipe donc, en plus de tout le reste, d’un kit aéro comprenant 6 éléments (aileron, fond plat, bouclier avant, bouclier arrière, extracteur d’air sur les ailes avant, et capot avec extracteur d’air) mais également des jantes forgées. Hormis les coloris, la seule option disponible sur cette version est le frein à main Rally facturé 800 €.

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

Equipements et options

Version : IV (2) 1.6 GR AERO

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Détecteur de pluie

  • Airbags frontaux et latéraux AV

  • Système d&#039;ouverture/fermeture et démarrage sans clé &quot;Smart Entry &amp; Start&quot;

  • Feux adaptatifs

  • Feux AV Full LED

  • Contrôle de la pression des pneus des roues

  • Contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Climatisation automatique bizone

  • Lunette et vitres AR surteintées

  • Frein de parking manuel

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables électriquement

  • Volant sport à trois branches en cuir

  • Volant avec commandes intégrées

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture non métallisée

  • Toit en polymère de carbone renforcé

  • Jantes en alliage 18&quot; à 15 branches

Autres équipements

  • Boîte manuelle 6 rapports

  • Kit de réparation de pneus

  • Caméra de recul

  • Système de sécurité Toyota Safety Sense

  • Double sortie d&#039;echappement

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur

  • Pédales en aluminium type sport

  • Clé digitale

  • Services connectés standards MyToyota (inclus 10 ans)

  • Services connectés de contrôle à distance MyToyota (inclus 4 ans)

  • Transmission intégrale permanente GR-FOUR

  • 3 modes de conduite GR-FOUR : Normal/Gravel/Track

  • 4 modes de conduite Toyota : Eco, Normal, Sport, Custom

  • Combiné d’instruments digital HD 12,3&quot;

  • Etriers de freins rouges siglés GR

  • Différentiel Torsen AV et AR à glissement limité

  • Répartition AV/AR personnalisable

  • Pack refroidissement moteur

  • Système multimédia Toyota Smart Connect Plus

  • Aileron AR réglable manuellement

  • Ouverture d’air sur le capot, extracteur d’air sur les ailes AV et sur le bouclier AR

  • Jupe AV et fond plat spécifiques

  • ESP

  • Pneumatique Bridgestone POTENZA RACE

  • Réglages de suspension et de la direction

  • Caméra de surveillance du conducteur

Options disponibles

  • Frein à main "Rally"

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Noir Eclipse

     : 

    600 €

  • Peinture Premium Rouge Intense

     : 

    800 €

  • Peinture Premium Blanc Lunaire Nacré

     : 

    800 €

  • Peinture Premium Gris Platine

     : 

    800 €

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