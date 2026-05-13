Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

La GR Yaris de base à 49 950 € au toit en carbone de série peut recevoir en option des jantes forgées (2 500 €) et le frein à main Rally à 800 €. De série, elle a droit aussi à des étriers rouges, des feux arrière à Led, un GPS, un pédalier alu, un écran central de 12,3 pouces et un compteur numérique (plus d’aiguilles).

Le Blanc pur est la couleur ‘gratuite’. Pour un Blanc Nacré, un Rouge Intense ou un Gris Platine métallisé, ce sera 800 € de plus et pour le Noir Eclipse, il faudra débourser 600 €. Les sièges baquets Sport Premium à surpiqûres rouges sont de série, Cette version 2026 aura droit au nouveau volant et aux nouveaux Bridgestone Potenza Race.

Ce sera aussi le cas pour la GR Yaris Aero millésime 2026 à 53 950 € qui s’équipe donc, en plus de tout le reste, d’un kit aéro comprenant 6 éléments (aileron, fond plat, bouclier avant, bouclier arrière, extracteur d’air sur les ailes avant, et capot avec extracteur d’air) mais également des jantes forgées. Hormis les coloris, la seule option disponible sur cette version est le frein à main Rally facturé 800 €.