Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

Supra contre Yaris, voilà une affiche qui aurait tout simplement prêté à rire il y a de cela quelques années quand la première était un monstre de la route et la seconde une paisible citadine. Mais les temps changent, l'une s'est adoucie et l'autre s'est affirmée, au point de disposer dorénavant, avec des recettes aux ingrédients on ne peut plus opposés, d'un rapport poids/puissance très proche. Mais laquelle est la sportive ? Il revient à Soheil Ayari, notre pilote, de faire l'arbitre dans ce conflit familial.