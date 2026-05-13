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Toyota Yaris 4 Gr

Essai

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Wilfried Leroux

0  

4. La Toyota Yaris GR aéro est-elle mieux notée que la Yaris GR normale ?

 

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

La Toyota Yaris GR Aéro est évaluée dans la catégorie des citadines sportives quatre roues motrices, qui ne comprend pas de concurrente directe. 

 

Toyota Yaris GR Aero
Budget
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
 
Pratique
  • 4.78
  • 4.78
  • 4.78
  • 4.78
  • 4.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 8.22
  • 8.22
  • 8.22
  • 8.22
  • 8.22
 
Sécurité
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Note globale : 13,4 /20
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Les essais de Soheil Ayari - Toyota GR Yaris vs Supra 2.0, les sœurs que tout oppose

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Supra contre Yaris, voilà une affiche qui aurait tout simplement prêté à rire il y a de cela quelques années quand la première était un monstre de la route et la seconde une paisible citadine. Mais les temps changent, l'une s'est adoucie et l'autre s'est affirmée, au point de disposer dorénavant, avec des recettes aux ingrédients on ne peut plus opposés, d'un rapport poids/puissance très proche. Mais laquelle est la sportive ? Il revient à Soheil Ayari, notre pilote, de faire l'arbitre dans ce conflit familial.

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