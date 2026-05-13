Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

La concurrence : inexistante

Une auto de 49 950 euros avec châssis et moteur uniques, conçue dans l’optique d’être engagée en WRC (même si ça n’a pas été finalement le cas), perfectionnée depuis sa création, ça n’existe nulle part ailleurs. Même à 53 950 € en version Aéro. Chez Renault, pour ce prix, vous avez un Rafale. Chez Alpine, il n’y a malheureusement plus rien. Chez Audi, vous avez une Audi A3 TFSI 204 ch… Chez BMW, une 220i Coupé de 184 ch.

Il faudra bien sûr rajouter 80 000 euros de malus au tarif de cette GR Yaris, ce qui porte le prix à 130 000 euros et rend rédhibitoire son achat pour la majorité des passionnés qui ira sur l’occasion, mais, même à ce tarif, on ne trouve guère d’engins aussi exclusifs et enthousiasmants. Même en électrique. Une Audi e-tron GT ? Non. Une Denza Z9 GT de 1156 ch ? Encore moins. Une Hyundai Ioniq 5 N à 80 000 euros ? Pas vraiment. Non, ne cherchez pas, la Toyota GR Yaris, Aero ou pas Aero, est unique. Dans tous les sens du terme.

À retenir : vraiment utile ?

Quand on paye 80 000 euros de malus sur une auto facturée 49 950 euros de base, on n’est sûrement pas à 4 000 euros près. Donc, vu comme ça, la question de l’intérêt de cette version Aero est ‘vite répondue’ : tout dépend de vos goûts esthétiques et de l’utilisation que vous aurez de cette échappée des spéciales. Les effets aérodynamiques n’étant pas très marquants à des vitesses moyennes (même s’ils existent), il faudra vraiment attaquer comme un dépravé pour ressentir un quelconque bénéfice sur route. Si vous faites du circuit, ce sera sans doute plus pertinent. Il est d’ailleurs fort probable que les jantes forgées incluses dans le pack Aero (2 500 € en option sur le modèle normal) soient nettement plus bénéfiques sur le plan du comportement dynamique.

Mais on comprendra aussi que vous ne conceviez pas qu’une sportive, qui plus est japonaise, ne soit pas équipée d’une étagère sur le coffre et on ne vous en voudra pas.

Seul souci, ce bel aileron ajoute du poids et pourrait au final pénaliser la voiture lorsque l’aérodynamique n’a pas beaucoup d’incidence… c’est-à-dire tout le temps passé sur la route. Malheureusement, personne n’a été capable de nous confirmer le poids supplémentaire (a priori autour de 25 kg), ni même l’appui aérodynamique généré par les 6 éléments du pack. Quant à l’affirmation proclamée en conférence de presse laissant entendre « qu’elle passe 20 à 30 km/h plus vite dans les virages », on peut vous assurer une seule chose : ça n’est évidemment pas le cas sur les petites routes des Ardennes en direction de Spa-Francorchamps. On doute même que ce soit possible dans Signes sur le Paul Ricard qui se passe pourtant à plus de 160 km/h. Mais on demande à voir.

Bref, on regrettera surtout que Gazoo Racing, qui va devenir une marque à part entière très prochainement, n’ait pour l’instant aucune représentation officielle dédiée et compétente pour nous ‘vendre’leurs produits uniques. Mais il faut aussi admettre que la France est tout sauf une terre d’accueil séduisante pour les constructeurs qui ont encore le courage de sortir des produits aussi sportifs et spécifiques que cette GR Yaris.

Caradisiac a aimé

Audace du concept

Efficacité

Toujours améliorée

Jantes forgées incluses dans le pack Aero Caradisiac n’a pas aimé Prix et Malus



Inutilité du pack Aero sur route (mais peut-être pas sur circuit)