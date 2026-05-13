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Toyota Yaris 4 Gr

Essai

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Wilfried Leroux

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5. La fiche technique de la Toyota GR Yaris Aéro

 

Le pack Aéro de la Toyota GR Yaris facturé 4 000 € aurait pu être inutile, si...

Les chiffres clés

Toyota Yaris 4 Gr IV (2) 1.6 GR AERO
Généralités  
Finition AERO
Date de commercialisation 01/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 3,99 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,56 m
Volume de coffre mini 174 L
Nombre de portes 3
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 355 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 17 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 618 cm3
Puissance 280 ch
Couple 390 Nm à 3 250 trs/min
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 230 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.2 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 197 g/km (wltp)
Bonus malus max 70000
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Supra contre Yaris, voilà une affiche qui aurait tout simplement prêté à rire il y a de cela quelques années quand la première était un monstre de la route et la seconde une paisible citadine. Mais les temps changent, l'une s'est adoucie et l'autre s'est affirmée, au point de disposer dorénavant, avec des recettes aux ingrédients on ne peut plus opposés, d'un rapport poids/puissance très proche. Mais laquelle est la sportive ? Il revient à Soheil Ayari, notre pilote, de faire l'arbitre dans ce conflit familial.

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