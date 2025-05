Le Renault Austral restylé revient pour défier le Peugeot 3008

Avec le restylage, la gamme de l'Austral est simplifiée. Si l'on a vu qu'il ne reste plus qu'un seul moteur, on constate qu'il ne reste plus que trois niveaux de finition au lieu de cinq : Evolution, Techno et Esprit Alpine, au lieu de Evolution, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic et Iconic Esprit Alpine.

Et la dotation en entrée de gamme, pour un ticket fixé à 41 800 €, soit 500 € d'augmentation par rapport à la phase 1, est déjà consistante. En effet, en plus des traditionnels systèmes de sécurité désormais obligatoires comme le freinage d'urgence automatique en cas de détection d'obstacle, l'ESP, l'aide au démarrage en côté, l'alerte de perte de vigilance, l'alerte de franchissement de ligne, de perte de pression des pneus, la lecture des panneaux, l'alerte de survitesse, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le système e-Call SOS qui appelle les secours en cas d'accident, l'Austral "Evolution" dispose :

Des jantes 18 pouces en alliage

Des feux à LED adaptatif avec commutation automatique codes/phares

Du système multimédia OpenR Link 9 pouces avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil

De l'aide au parking avant, arrière et latérale

De la caméra de recul

Par contre, la banquette est fixe, et les barres de toit absentes

La finition Techno amène, pour 1 200 € de plus :

Les jantes 19 pouces en alliage

Les barres de toit

Les vitres surteintées

Le système OpenR Link 12 pouces

L'avertisseur de véhicule dans l'angle mort

Le chargeur à induction pour smartphone

Le rétroviseur intérieur électrochromatique

Le multi-sense (choix de 4 modes de conduite : éco, normal, sport, perso)

Le freinage automatique en marche arrière en cas de détection d'obstacle

L'alerte de trafic arrière

Enfin, si vous ajoutez les 2 900 € pour accéder à la finition Esprit Alpine, vous bénéficierez en plus :

Des jantes 20 pouces "Altitude"

Du hayon motorisé

De la caméra intérieure pour la reconnaissance faciale et les réglages automatiques selon le profil

De la banquette coulissante sur 16 cm

De la console de toit avec porte-lunettes et miroir de surveillance des enfants

Des sièges avant électriques et chauffants (massant conducteur)

Du volant chauffant similicuir/alcantara

De la conduite autonome de niveau 2

D'attributs esthétiques Esprit Alpine (barre de toit et tour de vitres noirs, liserés bleus sur les ceintures, placage en alcantara sur la planche de bord, pédalier aluminium, sellerie spécifique avec le A de Alpine brodé sur le dossier)

Quelques options et packs sont disponibles également, comme les optiques à LED matricielles (1000 €, sur Esprit Alpine uniquement), les 4 roues directrices 4Control (1 500 €, sur Techno ou Esprit Alpine), le pack Famille (800 €, sur Techno : hayon motorisé, banquette coulissante, console de toit), le pack Vision (800 € sur Esprit Alpine : affichage tête haute et pare-brise chauffant) ou la sono Harman Kardon ( 1 000 €, sur Esprit Alpine : 12 haut-parleurs, 485 Watts, 5 ambiances sonores). Et on peut avoir la reconnaissance faciale du conducteur sur la finition Techno via le pack Winter confort ( 1 000 € avec en plus sièges et volant chauffants, pare-brise dégivrant et siège conducteur électrique).