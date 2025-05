Le Renault Austral restylé revient pour défier le Peugeot 3008

Ils ne sont pas si nombreux, les concurrents à proposer une version full hybride non rechargeable. L'Austral trouve sur sa route un Peugeot 3008 hybride au système un peu différent car sur une architecture 48 volts, et qui ne développe que 145 ch, mais il possède une version hybride rechargeable de 195 ch qui serait plus comparable à l'Austral 200 ch. Le Peugeot est en tout cas moins cher en hybride 145 ch, ce qui est logique, et à peine plus cher en PHEV 195 ch, avec une dotation en équipements comparable. Mais son agrément de conduite est bien inférieur, il n'a pour lui que son confort. L'Opel Grandland est basé sur les mêmes dessous que le Peugeot et on peut dire la même chose de lui face au Renault.

Les Coréens Hyundai Tucson et Kia Sportage proposent des prestations convaincantes. Mais le SPortage est plus cher que l'Austral, de beaucoup. Le Tucson est un rival sérieux, bien moins cher en entrée de gamme, et fort bien équipé. Pas ridicule volant en main de surcroît, il est à mettre dans votre short-list. Tout comme le Ford Kuga FHEV 183 ch, qui est très bien équipé aussi en finition ST-Line et au même prix qu'un Austral milieu de gamme Techno. Par contre il écope d'un malus CO2 et d'un malus au poids conséquents.

Le Tiguan ne propose pas de motorisation hybride simple, mais seulement des PHEV certes très efficients et performants, mais surtout presque 10 000 € plus chers, donc disqualifiés.

Puis vient le Toyota Rav-4. Son hybridation est bien maîtrisée, il est performant comme le Renault, mais environ 6 000 e plus cher à dotation en équipement comparable.

Enfin, on peut aussi lorgner du côté du Honda ZR-V. Gabarit comparable, performances meilleures, belle présentation, et agrément de conduite redoutable. Et son rapport prix/équipement est tout aussi intéressant en entrée de gamme, qui est au prix du milieu de gamme Renault, tout en étant mieux équipé.

À retenir : le rival 3008 peut un peu trembler

Parlons sujet qui fâche d'emblée. En passant de 36 600 € à 41 800 € en entrée de gamme, le Renault Austral va certainement faire fuir certains. Mais on gagne 70 ch, des performances en hausse et un vrai système hybride qui contient la consommation et les malus. Il faut aussi savoir que 80 % des clients optaient déjà jusqu'ici pour le moteur hybride 200 ch. La disparition des autres ne concerne donc que 20 % des acheteurs. Et dès lors, l'inflation du tarif n'est que de 500 € entre avant et après restylage pour l'hybride. Plutôt raisonnable.

De plus, pour rester dans la comparaison tarifaire, le rival Peugeot 3008 ne fait pas mieux, voire moins bien si on compare avec la version hybride rechargeable, la plus comparable en termes de puissance. Et le modèle du Lion ne fait pas le poids en matière d'agrément de conduite et de comportement routier, tout comme d'efficacité du système multimédia. Il est seulement plus confortable.

Du coup, avec le SUV du losange qui bénéficie d'un vrai bon coup de jeune stylistique, il risque de perdre quelques clients. De là à ce que l'Austral repasse devant en termes de vente, peut-être pas. Mais c'est intrinsèquement un meilleur choix. Ceci dit, sorti de ces deux-là qui trustent les deux premières places du marché du SUV compact en France, d'autres modèles valent aussi le détour, comme le Honda ZR-V ou le Hyundai Tucson.

Caradisiac a aimé

Le relatif dynamisme du comportement

Le système 4Control qui améliore grandement la maniabilité

Le système multimédia parmi les meilleurs

Les améliorations apportées à la boîte à crabots

La consommation correcte

L'équipement complet en finition Esprit Alpine

L'espace aux places arrière Caradisiac n'a pas aimé La banquette coulissante en série seulement sur le haut de gamme

L'unique choix de moteur

La boîte à crabots améliorée mais encore perfectible en conduite dynamique

Les sensations toujours désagréables à la pédale de freinage

Le volume de coffre très moyen