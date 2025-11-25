4. L'évaluation de la BYD Atto 2 DM-i dans la catégorie
Le Byd Atto 2 DM-i est Boost (à partir de 29 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains hybrides rechargeables qui comprend notamment :
Kia Niro Hybride Rechargeable (180 ch, 84 km d’autonomie, à partir de 41 980 €)
Toyota C-HR (223 ch, 66 km d’autonomie, à partir de 41 100 €)
Jeep Renegade 4xe (240 ch, 42 km d’autonomie, à partir de 39 400 €)
|BYD Atto 2 DM-i Boost
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,7 /20
