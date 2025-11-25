Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le BYD Atto 2 DM-i n’est pas parfait, mais avance de sérieux arguments

Julien Bertaux

2. Une gamme simple et sans choix

 

BYD ne s’est pas cassé la tête pour la gamme de son Atto 2. Il existe bien deux finitions, Active et Boost, mais elles sont respectivement associées à la petite et à la grande batterie.

Ainsi, l’Active est liée à l’accumulateur de 7,8 kWh et offre de série la recharge en courant alternatif à hauteur de 3,3 kW, des jantes de 17 pouces, la caméra de recul, la pompe à chaleur, la climatisation, l’écran tactile de 12,8 pouces, la navigation, le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, l’aide à la descente, la surveillance des angles mortes les sièges avant électriques, le système audio avec 6 HP, deux ports USB à l’avant, dont un de 60W et deux autres ports à l’arrière.

Comme pour le niveau Active, BYD ne liste pas totalement les équipements pour la finition Boost, forcément associée à la grande batterie de 18 kWh. Sa recharge est plus rapide puisqu’il accepte jusqu’à 6,6 kW, les jantes passent à 17 pouces, il adopte également un toit vitré panoramique, la technologie V2L, la recharge par induction du smartphone (50W).

