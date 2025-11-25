BYD ne s’est pas cassé la tête pour la gamme de son Atto 2. Il existe bien deux finitions, Active et Boost, mais elles sont respectivement associées à la petite et à la grande batterie.

Ainsi, l’Active est liée à l’accumulateur de 7,8 kWh et offre de série la recharge en courant alternatif à hauteur de 3,3 kW, des jantes de 17 pouces, la caméra de recul, la pompe à chaleur, la climatisation, l’écran tactile de 12,8 pouces, la navigation, le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, l’aide à la descente, la surveillance des angles mortes les sièges avant électriques, le système audio avec 6 HP, deux ports USB à l’avant, dont un de 60W et deux autres ports à l’arrière.

Comme pour le niveau Active, BYD ne liste pas totalement les équipements pour la finition Boost, forcément associée à la grande batterie de 18 kWh. Sa recharge est plus rapide puisqu’il accepte jusqu’à 6,6 kW, les jantes passent à 17 pouces, il adopte également un toit vitré panoramique, la technologie V2L, la recharge par induction du smartphone (50W).