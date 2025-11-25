3. C’est les soldes chez BYD
La concurrence : bien plus chère !
BYD débarque avec une offre imbattable. Proposé à partir de 26 990 € dans sa version à petite batterie (40 km d’autonomie) et 29 990 € en Boost (90 km d’autonomie), il écrase totalement ses concurrents. Le Jeep Renegade 4xe est facturé 39 400 € tout en n’offrant que 42 km d’autonomie. De son côté, le Toyota C-HR va plus loin (66 km), mais réclame 41 100 € au minimum. Quant au Kia Niro Hybride recharge, son autonomie se rapproche du SUV chinois, il faut débourser près de 12 000 € supplémentaires. Avec cet Atto 2, BYD jette un vrai pavé dans la mare.
À retenir : pas que le prix pour convaincre
Affiché plus de 25 % moins cher que ses concurrents, le Byd Atto 2 DM-i a de quoi faire réfléchir, d’autant plus que ce n’est pas son seul argument. Son autonomie annoncée est proche de la réalité, il offre assez de peps sur la route (notamment batterie pleine), son équipement est sans lacune, la présentation sérieuse et l’habitabilité correcte. Il manque toutefois de mise au point au niveau des suspensions, trop fermes, dans la gestion du freinage et de la climatisation. Plus de simplicité dans son système d’infodivertissement serait également la bienvenue. Il s’agit là de réglages que BYD est tout à fait capable de corriger rapidement.
Caradisiac a aimé
- Le prix imbattable
- L’autonomie en électrique
- La présentation intérieure
- L’habitabilité
- La dotation en équipement
- La présence des applications Google
- Les six ans de garantie
Caradisiac n’a pas aimé
- L’inconfort des suspensions
- La mauvaise gestion du freinage
- L’irrégularité de la climatisation
- La perte de performance une fois la batterie déchargée
- L’ergonomie du système multimédia
- Les aides à la conduite agaçantes
