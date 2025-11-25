Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Byd Atto 2

Essai

Le BYD Atto 2 DM-i n’est pas parfait, mais avance de sérieux arguments

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

6  

5. La fiche technique de la BYD Atto 2 DM-i

 

Le BYD Atto 2 DM-i n’est pas parfait, mais avance de sérieux arguments

Fiche technique de la BYD Atto 2 DM-i

 

BYD Atto 2 DM-i Active Boost
Dimensions (L/l/H, mm) 4330/1830/1675 4330/1830/1675
Poids (kg) 1 510 1 620
Empattement (mm) 2 620 2 620
Taille des jantes (pouces) 16 17
Suspension avant Type MacPherson Type MacPherson
Suspension arrière Essieu arrière à barre de torsion Essieu arrière à barre de torsion
Motricité Traction Traction
Puissance totale du système 166 ch (122 kW) 212 ch (156 kW)
Puissance max du moteur thermique 98 ch (72 kW) 98 ch (72 kW)
Puissance max du moteur électrique 197 ch (145 kW) 197 ch (145 kW)
Couple du moteur électrique 300 Nm 300 Nm
Batterie Batterie Blade BYD (LFP) Batterie Blade BYD (LFP)
Capacité nominale de la batterie 7.8 kWh 18.0 kWh
Vitesse max (km/h) 180 180
Accélération de 0-100km/h 9.1 s 7.5 s
Autonomie électrique – WLTP mixte
(km)		 40 90
Autonomie – WLTP mixte (km) 930 1 000
Consommation d’essence – WLTP
mixte (L/100km)		 5,1 5,1
Capacité du réservoir (L) 45 45
Capacité de remorquage (non
freiné)		 750 750
Volume du coffre (L, sièges arrière
relevés/rabattus)		 425/1335 425/1335
Puissance max de recharge CA 3.3kW CA 6.6kW CA
Temps de recharge en CA (15-
100%)		 2.7h
(3.3kW)		 3.0h
(6.6kW)
Fonction V2L - 3.3kW
Page précédente

Photos (27)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Byd Atto 2

Byd Atto 2

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité