5. La fiche technique de la BYD Atto 2 DM-i
Fiche technique de la BYD Atto 2 DM-i
|BYD Atto 2 DM-i
|Active
|Boost
|Dimensions (L/l/H, mm)
|4330/1830/1675
|4330/1830/1675
|Poids (kg)
|1 510
|1 620
|Empattement (mm)
|2 620
|2 620
|Taille des jantes (pouces)
|16
|17
|Suspension avant
|Type MacPherson
|Type MacPherson
|Suspension arrière
|Essieu arrière à barre de torsion
|Essieu arrière à barre de torsion
|Motricité
|Traction
|Traction
|Puissance totale du système
|166 ch (122 kW)
|212 ch (156 kW)
|Puissance max du moteur thermique
|98 ch (72 kW)
|98 ch (72 kW)
|Puissance max du moteur électrique
|197 ch (145 kW)
|197 ch (145 kW)
|Couple du moteur électrique
|300 Nm
|300 Nm
|Batterie
|Batterie Blade BYD (LFP)
|Batterie Blade BYD (LFP)
|Capacité nominale de la batterie
|7.8 kWh
|18.0 kWh
|Vitesse max (km/h)
|180
|180
|Accélération de 0-100km/h
|9.1 s
|7.5 s
|Autonomie électrique – WLTP mixte
(km)
|40
|90
|Autonomie – WLTP mixte (km)
|930
|1 000
|Consommation d’essence – WLTP
mixte (L/100km)
|5,1
|5,1
|Capacité du réservoir (L)
|45
|45
|Capacité de remorquage (non
freiné)
|750
|750
|Volume du coffre (L, sièges arrière
relevés/rabattus)
|425/1335
|425/1335
|Puissance max de recharge CA
|3.3kW CA
|6.6kW CA
|Temps de recharge en CA (15-
100%)
|2.7h
(3.3kW)
|3.0h
(6.6kW)
|Fonction V2L
|-
|3.3kW
Photos (27)
Sommaire
