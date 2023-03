L’image de Peugeot régresse, celle de Renault progresse

Il faut croire que l’opinion publique n’a que faire des éléments financiers lorsqu’elle juge une entreprise. Ce qui semble du moins être le cas des 1 004 personnes interrogées par le baromètre Ifop-Posternak, qui, chaque trimestre, sonde son panel représentatif. Il lui pose une simple question à laquelle ils s’engagent à répondre. « En fonction de ce que vous avez entendu dire de ces grandes entreprises ces derniers mois, en avez-vous une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ? ». Et si nos constructeurs ne sont pas aux toutes premières loges dans le cœur des Français (c’est Michelin qui l’emporte), ils sont néanmoins très bien classés dans ce classement des grosses boîtes.

Les constructeurs hexagonaux dans les 10 entreprises préférées des Français

Les trois marques nationales figurent en effet dans le Top 10, en compagnie du manufacturier de Clermont-Ferrand, donc, mais aussi de Leclerc et d’Intermarché, ou encore de la Macif, d’Airbus et d’Yves Rocher. Que les fleurons de l’automobile nationale aient la cote n’est pas une surprise en soi, puisqu’ils conservent, bon an mal an, plus de 48 % de parts de marché dans l'hexagone.

En revanche, ce qui est surprenant dans les résultats de ce baromètre, c’est l’évolution de cette cote d’amour par marque. Ainsi Peugeot, qui plastronne dans ses bilans comptables, et se retrouve très justement à la troisième place avec 80 % de satisfaction en matière d’image, régresse de deux points par rapport au précédent sondage réalisé au mois de novembre dernier. À qui la faute ? On ne peut qu’évoquer quelques épisodes liés à des évènements qui se sont déroulés entre les deux enquêtes. On le sait, le résultat du groupe est tombé en début d’année, ainsi que son bénéfice faramineux de 16,8 milliards d’euros. Dans la foulée, on apprenait que le salaire de son patron avait quant à lui bondit à 23,5 millions d’euros. Ces deux éléments ont-ils joué défavorablement pour l’image du lion dans un pays ou l’argent est tabou ? Possible. Comme il est possible que la flambée du prix des Peugeot a pu nuire à son image.

Mais les voitures sochaliennes ne sont pas les seules à avoir vu leurs tarifs exploser. Il en va ainsi chez Renault et Citroën. Et pourtant, les deux marques ne voient pas leur image sanctionnée. Citroën, que l’on sait mal en point et à la recherche d’une stratégie pour son futur, n’est pas du tout puni par le public. Les chevrons se classent en sixième position, avec 78 % d’image favorable, et grappillent même un petit point depuis le sondage précédent réalisé au moment ou le public ignorait encore les problèmes de la maison.

La remontada de Renault

Autre mystère, et non des moindres, la santé retrouvée de Renault auprès de ce public (et potentiel client) a de quoi intriguer. Certes, le losange est en 8e position du top 10, ex aequo avec la Macif et sa cote (74 % d’avis favorables tout de même) est en deçà de celle de ses rivaux. Mais la marque enregistre la plus forte remontada de tout le classement en gagnant 6 points. Or, depuis novembre et le précédent sondage, le groupe Renault a été quelque peu bouleversé. Par sa scission d’abord, en deux entités distinctes, l’une dédiée au thermique, l’autre à l’électrique, mais aussi par une Alliance avec Nissan redessinée en mode plus distante.

On sait, de plus, que Renault n’est pas totalement sortie de la tourmente financière, mais le public n’en a vraisemblablement pas cure. Tient-il à saluer le regain de qualité des produits de l’ex-régie, tel qu’il a été constaté sur la Megane e-tech ou l’Austral ? Le sondage ne le dit évidemment pas. Et si un tel classement n’a rien de déterminant, il permet au moins de relativiser les indicateurs financiers.