L’inflation va-t-elle profiter à Dacia ?

Dacia est en grande forme et compte le rester. Au niveau mondial, ses ventes ont augmenté de 6,8 % en 2022 (573 800 unités), et la croissance a même atteint 16 % en Europe, son principal marché. En plus de réaliser des volumes en progression, Dacia affiche aujourd’hui une marge d’environ 10 %. Luca de Meo s’est fixé comme objectif une marge de 15 % d’ici 2030. Il s’agit là d’un chiffre que l’on retrouve davantage chez les constructeurs premium, nettement supérieur à celui de Renault.

La marque explique aujourd’hui que la plupart des clients choisissent des versions plutôt haut de gamme, favorisant ainsi la marge. De plus, elle compte sur l’augmentation généralisée des prix pour conquérir de nouveaux clients. L’inflation, mais aussi le passage à la norme Euro 7 (1er juillet 2025) ainsi que les futures règles de sécurité GSR2 (régulateur adaptatif, avertissement de la somnolence…) qui seront mises en place progressivement vont mécaniquement alourdir la note des futures modèles.

L’offensive des SUV

Dacia a donc bien l’intention de tirer son épingle du jeu en continuant de proposer des tarifs attractifs par rapport à la concurrence. Le faible coût de main-d’œuvre des sites de production en Roumanie et au Maroc y contribue. Et pour couronner le tout, de nouveaux modèles seront lancés. Ainsi, la marque pourra compter sur un tout nouveau SUV familial, le Bigster, à partir de 2025. La star de la gamme actuelle, le Duster, se verra également remplacé par un nouveau modèle, dont la commercialisation devrait débuter au printemps 2024. Dacia estime que le marché des SUV compacts a le plus grand potentiel de profit en Europe. Côté électrique, la Spring, qui vient de recevoir des modifications, va profiter d’un restylage l’année prochaine.

De fortes positions en Europe

Sur un marché en recul de 4 %, la firme progresse de 15,4 %. La France reste son premier marché avec 130 800 VP immatriculés en 2022 (+ 4,5 % par rapport à 2021). La Sandero s’est d’ailleurs fait remarquer en atteignant la deuxième marche du podium, devant la Renault Clio ! En Italie, le volume total a atteint 67 300 ventes VP l’année dernière, soit une progression de 9,2 %. L’Allemagne n’est pas en reste, bien au contraire, avec 60 300 voitures écoulées. Pour la première fois de son histoire, elle représente 5 % du marché (ventes à particuliers). En Espagne, elle affiche une progression de 2,7 % lorsque ce marché est en baisse de 5,3 %. Enfin, le Royaume-Uni fait état d’une forte hausse avec + 55 % des ventes !