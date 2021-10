L'Opel Grandland arrive en concession : changement d'identité

Si l'Astra a traditionnellement été une meilleure vente que la Peugeot 308 au niveua européen, ça n'est pas franchement le cas pour les SUV du segment. Le 3008 marche tellement fort en France et sur certains marchés qu'il se permet de doubler la plupart de ses concurrents pour venir titiller le Volkswagen Tiguan, toujours roi incontesté de la catégorie. Et pour trouver une trace du cousin allemand au "blitz", il faut faire défiler le classement au delà de la dixième place. La faute, en partie, à un style nettement moins affirmé que celui du 3008, dont il partage pourtant moteurs, boîtes et plateforme.

Avec ce restylage, qui s'apparente presque plus à un renouvellement, l'Opel Grandland espère rattraper son retard et se refaire une santé sur le segment le plus porteur d'Europe, celui des SUV compacts.

Nouveau design, planche de bord entièrement repensée, le Grandland n'est plus le petit timide du passé. Même le patronyme a changé, signe qu'Opel veut tirer un trait sur son passé et tenter de remonter la pente avec son Grandland, qui prend tous les atouts du 3008, et notamment les deux blocs hybrides rechargeables de 225 et 300 ch.

L'Allemand se heurtera toujours à des modèles à l'image plus valorisante et la décote plus faible (Volkswagen Tiguan) ou à des autos au rapport prix/prestations agressifs comme le Ford Kuga, mais désormais, avec cette grosse refonte, il a des armes pour lutter et pourra aller chercher des parts de marché dans le nord de l'Europe et au Royaume-Uni.

La fiche produit

La concurrence

Ford Kuga : le Kuga a le vent en poupe en Europe. Le SUV américain est devenu une menace, y compris pour les stars de la catégorie, et cela s'explique facilement : microhybridation, full hybride avec bicarburation éthanol et hybride rechargeable, le choix de motorisation est impressionnant. Et à l'inverse de ses concurrents qui font de l'hybride PHEV à partir d'un petit moteur suralimenté vite dépassé lorsque les batteries sont vides, le Kuga fait confiance à un quatre cylindres atmosphérique 2.5 qui devrait bien mieux vieillir. Ajoutez à cela des tarifs relativement agressifs, et vous comprenez vite le succès important de la troisième génération.

Seat Ateca : on pourrait presque dire que Seat est à Volkswagen ce qu'Opel est à Peugeot. L'Espagnol part toutefois avec un handicap, notamment auprès des professionnels, puisqu'il n'a aucune version hybride au catalogue. En revanche, ses moteurs thermiques sont nettement plus intéressants que ceux du Grandland, avec le 2.0 diesel en 115 et 150 ch, et surtout un essence 2.0 190 ch et la présence des quatre roues motrices, qui n'existent pas chez Stellantis.

Nissan Qasqhai : le SUV compact historique en Europe s'est refait une santé récemment avec une toute nouvelle génération, richement dotée sur le plan technologique, mais le japonais manque clairement d'une gamme de motorisations, puisqu'il n'a que le 1.3 essence en 140 et 158 ch. Seule la version quatre roues motrices lui permet de se démarquer de l'Opel Grandland.

Dimensions

Longueur : 4,47 mètres

Largeur : 1,85 mètre

Hauteur : 1,60 mètre

Volume de coffre : 514 litres

Motorisations

Essence

1.2 130 ch, boîte manuelle ou automatique EAT8.

Diesel

1.5 BlueHDI 130 ch, boîte manuelle ou automatique EAT8.

Hybride

1.6 225 ch, boîte automatique.

1.6 300 ch, quatre roues motrices, boîte automatique

Prix