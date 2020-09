Essai vidéo - Seat Ateca : double mise à jour

EN BREF SUV compact Restylage À partir de 23 900 €

Lors de nos comparatifs face à l’Opel Grandland X ou au Mazda CX-5, l’Ateca a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Cependant la concurrence ne reste pas sans rien faire. En France, Peugeot sort son nouveau 3008, Renault prépare le nouveau Kadjar, Nissan attend son Qasqhai… tout le monde affûte ses armes et il est hors de question de s’endormir sur ses lauriers. L’Ateca restylé revient donc avec deux arguments majeurs : un style revisité, et une mise à jour technologique conséquente.

Comme toujours, c’est la face avant qui subit le plus de changements. Cet Ateca 2020 se reconnaît très facilement en adoptant une calandre hexagonale déjà présente sur la Leon. Cela modernise l’auto, lui donne un côté plus sportif, tout en évitant de tomber dans un style « bouche béante » qu’affectionnent des constructeurs comme Audi ou DS. Les feux Full LED sont retravaillés et intègrent une signature lumineuse légèrement revue, plus sobre. Toute la partie basse du bouclier est modifiée, là aussi permettant au véhicule de gagner en modernité.

À l’arrière, c’est le nom désormais écrit en lettres manuscrites sur le coffre qui vous permettra d’identifier ce modèle au premier coup d’œil. Les feux à LED bénéficient de clignotants à défilement. Enfin, le pare-chocs est redessiné, et deux fausses sorties d’échappement y prennent place. Dans celles-ci se trouvent des capteurs pour la caméra 360°. Ce seul changement fait grandir l’auto de 18 mm pour une longueur totale de 4,38 m. Ni l’habitabilité, ni le coffre qui conserve son volume de 512 litres ne bénéficient de cet allongement purement esthétique.

À bord, contact coupé, le Seat Ateca semble identique au millésime précédent. Tout juste pourra-t-on remarquer une nouvelle sellerie intégrant des surpiqûres ressemblant un peu à un circuit imprimé et donnant une ambiance technologie à l’ensemble. Cela tombe bien car c’est justement l’électronique embarquée qui change le plus.

L’écran tactile central dispose désormais d’une dalle de 9,2 pouces, et comprend le nouveau système d’info-divertissement de la Leon. Le premier point positif, c’est sa réactivité l’absence de temps de latence lors des manipulations. Ergonomiquement, il est également très clair et simple à prendre en main. Le Seat Ateca comprend toujours le système Full Link qui permet de se passer de câble entre le Smartphone et l’écran pour affiche Waze par exemple. Le système a parfaitement fonctionné durant tout notre essai, s’avère pratique, mais aura nécessité un branchement pour valider la synchronisation iPhone/Ateca.