La BMW i3 imaginée en berline 4 portes

Le spécialiste de la tablette graphique Kleber Silva publie sur la toile deux images très originales d'une berline branchée badgée BMW. Son travail repose sur plusieurs modèles écolo du constructeur munichois.

Les plus observateurs s'amuseront à déceler quels éléments sont présents sur cette voiture. Le nez -la partie la plus facile à identifier- provient d'une citadine BMW i3, la ligne de caisse mixe des traits de Série 3 et de Série 7 tandis que l'arrière emprunte clairement la poupe d'une i8. Le rendu global est plutôt réussi.

Pour rappel, la BMW i8 prenait sa retraite en avril 2020 avec sous son capot un bloc trois cylindres essence associé à un moteur électrique. L'ensemble délivrait au sol 374 chevaux pour 570 Nm de couple. Des spécificités lui permettant d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,4 secondes (4,6 secondes pour le roadster).

Les i3 et i8 permettaient à BMW d'avoir deux vitrines technologiques pour sa gamme électrifiée. L'avenir prendra la forme de la berline i4 et du SUV dérivé de l'étude iX3 promettant 400 kilomètres d'autonomie.