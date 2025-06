Byd Dolphin Surf, la révolution culturelle n’aura pas lieu

Contrairement à ce qui se pratique chez MG, il faut ici appuyer sur un bouton pour réveiller la voiture, ensuite, on fait pivoter vers le bas la mollette située à gauche de la console centrale pour la placer sur D, et on roule. Premier constat, la suspension accuse sèchement les aspérités et les dos d’âne, deuxième constat, la pédale de frein se révèle inexcusablement molle. Zéro mordant ! Heureusement, le moteur, très silencieux, réagit promptement et avec punch, alors que la direction s’avère légère. La Surf se montre donc plaisante en ville. Vers l’avant, la visibilité semble intéressante malgré les montants épais, mais alors, des trois quarts arrière, elle est lamentable, à cause de la longueur du montant, de la hauteur de la ceinture de caisse et de l’étroitesse de la lunette.

Pas facile de repérer un cycliste quand on quitte un stationnement ! La caméra de recul compense quelque peu quand il s’agit de se garer, même si sa définition s’avère faiblarde. En ville, la consommation tourne autour de 14,5 kWh/100 km en conduite tranquille : on voit mal comment atteindre les 460 km promis dans ce cadre. À noter qu’on dispose d’un freinage régénératif réglable sur deux modes, accessibles via l’écran central, mais pas de fonction One-pedal.

Urbaine avant tout

Sur route, la Surf demeure globalement silencieuse, même si les rétroviseurs émettent des bruits aérodynamiques. Le moteur garantit de jolies performances, et la voiture profite d’une bonne tenue de cap. De plus, la direction, d’une consistance judicieuse, communique correctement, ce qui met en confiance. Autre bon point, la suspension gagne en filtration à mesure que la vitesse augmente. Ainsi, la Surf semble bien adaptée à un usage extra-urbain de prime abord. Mais quand on approfondit, les choses se gâtent. Par exemple, si on freine fort depuis 90 km/h sur route bosselée, la Byd fait des écarts importants. Au début, j’ai cru que cela était dû au fait que j’ai effectué ce test ESP désactivé. En réalité, même quand on le branche, la Surf ne freine pas droit dans ces conditions. Pire, après trois grosses sollicitations des disques, pourtant ventilés aux quatre roues, les distances d’arrêt s’allongent et de la fumée sort des roues… Pas rassurant du tout si on doit descendre un col de montagne.

Heureusement, la tenue de route en elle-même se révèle rassurante dans tous les cas, même si le train avant n’a guère de mordant. Antidérapage débranché, la Byd aura systématiquement tendance à sous-virer, même lors de gros freinages en appui : c’est exactement ce qu’on attend d’une auto urbaine sans prétention sportive. Mieux, en ligne droite, la motricité ne souffre pas la critique. Comment s’expliquer alors qu’elle s’évanouisse littéralement roues braquées ? Je ne parle pas de conduite sportive : ce phénomène peut avoir lieu à faible vitesse en mode Eco quand on fait autre chose qu’effleurer l’accélérateur. Et quand on insiste en mode Sport, le pneu intérieur part en fumée, ESP branché (d’ailleurs, même sur Off, il se réactive au premier patinage et à la première amorce de blocage au freinage). Une odeur âcre envahit alors l’habitacle : honnêtement, je n’ai jamais vu ça. J’ai suspecté les gommes (des 185/55 par 16), mais elles viennent de chez Hankook, un pneumaticien sérieux : à mon avis, il y a un souci de géométrie dans le train avant doublé d’un ESP trop lent. Quoi qu’il en soit, la Surf n’aime pas être brusquée ni utilisée autrement que de façon très tranquille.

Avec les aides branchées ? Voire ! Le régulateur de vitesse adaptatif s’adapte (c’est bien fait, non ?) mais par petits à-coups, l’aide au centrage sur la voie, brutale, est capable de stopper le guidage de la voiture en plein virage, sans prévenir (donc elle tire tout droit, ce qui pourra inquiéter quelques personnes, environ 99 % des conducteurs), et le système de détection de la fatigue, agissant par caméra, vous rappelle vocalement à l’ordre dès qu’on passe plus d’une seconde à lire le combiné d’instruments. Tout à fait horripilant ! Toutefois, tout ceci se désactive, et on peut même utiliser le régulateur de vitesse sans le radar interdistance. Attention, au prochain redémarrage, tous ces dispositifs se réveillent.

J’ai pu tester la Surf de nuit. Les instruments ne sont pas trop lumineux, une bonne chose, et l’éclairage se révèle plutôt efficace, à un détail près. Quand on revient de pleins phares en codes, il s’interrompt pendant une fraction de seconde, créant un effet « trou noir », un défaut plus connu sur des modèles des années 70…

Coupable gourmandise

La consommation ? Elle augmente de façon exponentielle à mesure qu’on sollicite le moteur. Sur route, à 90 km/h, il faut aisément compter 17,5 kWh/100 km, et sur voie rapide, à 110 km/h, elle atteint vite les 21-22 kWh/100 km, ce qui est beaucoup, mais moins que les 25 kWh/100 km à 130 km/h… En réalité, dès qu’on accélère autrement que de façon molle, les besoins s’envolent. Ainsi, en 155 km variés, ponctués de fortes accélérations, la Surf a réclamé 21,4 kWh/100 m, ce qui est trop. Cela dit, lorsque la température ambiante n’est pas trop basse, en usage mixte, on peut tabler sur 250 km d’autonomie en conduisant très tranquillement, contre 150 km sur autoroute en étant joueur. Pas de quoi sauter au plafond, mais la concurrence ne fait pas tellement mieux. La recharge souffle le chaud et le froid. La Surf se passe de planificateur d’itinéraire et si préconditionneur de batterie il y a, je ne l’ai pas trouvé. Résultat, quand j’ai branché la Surf alors que ses accus étaient à 17 %, la puissance de recharge s’est vite placée à 61 kW, mais n’a jamais dépassé ce chiffre. On reste loin des 85 kW promis. Cela dit, ce plateau dure longtemps, jusqu’à 60 %, chutant ensuite à 42 kW jusqu’à 80 %, seuil où il s’établit à 23,8 kW, sans plus baisser jusqu’à 98 %. On a vu pire ! Total, la Byd est passée de 17 % à 98 % (33,32 kWh) en 53min25s, soit une moyenne de 44,18 kW. Un résultat qui n’a rien d’infâmant. Seulement, un confrère essayant le même modèle a, lui, atteint les 85 kW promis, mais sur sa voiture, la puissance de charge a très vite chuté de façon brutale. Un 2e confrère l’a au contraire vu élevée et stable. Y aurait-il des aléas de fabrication ?