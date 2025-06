Byd Dolphin Surf, la révolution culturelle n’aura pas lieu

De prime abord, dès 19 990 €, la Surf (88 ch) passe pour une excellente affaire, sauf que sa batterie est vraiment petite : 30 kWh. Elle se comparera à la Dacia Spring Extreme (19 990 € aussi), mieux équipée, mais limitée à 65 ch et 26,8 kWh. La Surf Boost (23 990 €) affronte plutôt la Citroën ë-C3 (113 ch) qui débute à 23 300 €. Moins dotée, mais plus confortable et surtout, éligible au bonus écolo, interdit à Byd qui est fabriquée en Chine (attention, elle viendra bientôt de Hongrie), la Française peut voir sa facture s’alléger de 2 000 € à 4 000 €. À 24 900 €, on trouve la Fiat Grande Panda, techniquement identique à la Citroën et éligible au bonus, elle aussi. À 25 000 €, on peut s’offrir la Hyundai Inster, très sympa, mais interdite de bonus, au contraire de la Renault 5 E-Tech. En version Five autonomie urbaine (95 ch et batterie de 40 kWh), elle débute à 24 990 €, et avance un agrément de conduite tout autre. Mais est-elle achetable, sans charge rapide ? En tout cas, si la Chinoise semble bien placée, ce n’est donc pas la bombe financière qu’on imagine...

À retenir : défendable plus qu’incontournable

Dans le cadre d’un usage urbain et périurbain tranquille, la Byd Surf avance de belles qualités. Assez agréable à conduire, elle se révèle spacieuse, bien finie, richement équipée à quelques nuances près, sûre et vraiment abordable. Ses capacités de recharge se situent dans la bonne moyenne, surtout si cela a lieu chez soi grâce à son chargeur de 11 kW et elle est solidement garantie (6 ans ou 150 000 km, voire 8 ans et 200 000 km pour la batterie). Mais sa consommation élevée, sa suspension sèche à basse vitesse, son coffre rikiki, sa mauvaise visibilité arrière et son homologation en 4 places seulement la desservent. On ajoutera d’étranges défauts dynamiques quand on la bouscule et des besoins énergétiques vraiment excessifs sur 4 voies. À mon sens, la meilleure Surf reste la version de base, car très peu chère, elle suffit sur tous les points quand on la cantonne à ce pour quoi elle a été conçue : la ville.

Caradisiac a aimé