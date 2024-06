La chute impressionnante du Tesla Model Y en Europe, terrassé par la Dacia Sandero

2023 était l’année de tous les records pour le Tesla Model Y, devenu la voiture la plus vendue de la planète devant les modèles les plus appréciés de Toyota. Ce succès confirmait une prédiction d’Elon Musk, qui avait annoncé quelques années plus tôt l’arrivée du SUV électrique tout en haut du marché automobile mondial. Quelle prouesse pour une marque si jeune comparativement aux autres groupes automobiles !

Mais en 2024, rien ne va plus pour l’enseigne d’Elon Musk. Confronté à une demande en baisse et à une concurrence qui parvient enfin à convaincre la clientèle de choisir d’autres modèles électriques que les autos de la marque américaine, Tesla a dû suspendre ou réduire sa production dans ses usines à plusieurs reprises et fait face à un repli des ventes (ou au moins une stagnation) un peu partout sur le globe.

Les résultats du marché européen illustrent parfaitement cette baisse de régime : dominateur en 2023, le Model Y n’est plus qu’à la neuvième position du classement des meilleures ventes du Vieux Continent sur les cinq premiers mois de l’année 2024. Il s’en est écoulé 79 204 exemplaires de janvier à mai 2024 d’après les journalistes d’Automotive News citant les chiffres de Data Force, soit une baisse de 23,9% par rapport à la même période de l’année dernière. Sur le mois de mai 2024, les ventes du SUV électrique se sont même repliées de 48,9% par rapport au chiffre d’il y a douze mois !

La Dacia Sandero en tête…

Résultat, le Model Y se fait largement distancer par la Dacia Sandero qui avait terminé à la seconde place du classement en 2023. Ses ventes ont d’ailleurs augmenté de 16,4% sur les cinq premiers mois de l’année 2024 avec 116 544 exemplaires écoulés. Elle devrait donc prendre sa revanche cette année sur le gros et coûteux SUV américain en Europe.

…Mais la Golf revient !

Mais elle se fera peut-être coiffer au poteau par une Volkswagen Golf revancharde. Arrachée pour la première fois de la première place du marché européen en 2022 par la Peugeot 208 (après des décennies de domination !), la compacte allemande talonne la Dacia grâce à une augmentation de ses ventes de 47,7% sur les cinq premiers mois (merci le restylage arrivé en janvier !). Elle ne rend que 9 000 exemplaires à la Roumaine depuis janvier jusqu’à mai et d’après la dynamique actuelle, elle pourrait doubler la Dacia avant la fin de l’année.

Une chose est sûre, le Tesla Model Y ne gardera pas sa première place européenne en 2024 (sauf gros retournement de situation). Reste à voir comment vont évoluer ses ventes dans les autres marchés importants de la planète. Sa première place mondiale paraît également menacée.