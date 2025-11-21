La Clio 5 face à la nouvelle Clio 6…

Le discours est déjà tout trouvé pour les vendeurs : la nouvelle Clio 6, d'ores et déjà essayée dans nos colonnes, est plus grande, plus puissante, plus technologique, et la version hybride seulement 100 € plus chère que l’ancienne alors qu’elle développe 160 ch au lieu de 145. Ok, on signe où ? Pas si vite. Car derrière cet argumentaire bien rodé, il y a quelques réserves.

Déjà, malgré un gabarit en hausse de 7 cm en longueur et 4 cm en longueur (soit 4,17 m x 1,77 m), la Clio 6 propose exactement les mêmes capacités de chargement qu’avant, soit 391 litres pour les versions thermiques et 309 litres pour la version hybride. Et dans l’habitacle, aucun gain non plus puisque nous avons relevé, grosso modo, les mêmes cotes dans les 3 dimensions.

Par ailleurs, l’ancienne n’a pas à rougir en matière de qualité perçue avec ses matériaux de belle facture partout, alors que la dernière cède à l’appel des plastiques durs sur la planche de bord.

Ensuite, la nouvelle venue ne propose que des moteurs puissants. De fait, ne vous laissez pas vendre 115 ch si la moitié vous suffit, une Clio 5 basique de 65 ch ne réclamant que 16 900 €, d’ailleurs négociables, contre 19 900 € a minima pour la Clio 6. Certes, cette dernière embarque régulateur de vitesse adaptatif et quelques aides à la conduite supplémentaires, entre autres, mais quand même.

Vous souhaitez rouler au GPL ? Impossible, pour l’instant, avec la nouvelle. Et quand ce sera le cas (à partir du deuxième semestre 2026) seule la boîte auto vous sera proposée, soit un ticket d’entrée d’au moins 21 000 €, contre 18 000 € pour une Clio V Eco-G 1.0 turbo BVM de 100 ch actuellement.

Mais alors, on refuse d’office à la nouvelle venue ? Évidemment non. Si les équipements dernier cri vous tiennent à cœur, vous serez séduits par les dernières assistances au conducteur, en particulier par le régulateur adaptatif en série, et le pack d’équipements (en option sur Techno et en série sur Esprit Alpine) comprenant notamment le freinage automatique d’urgence en marche arrière et l’alerte de sortie sécurisée des occupants (avec un « flash » clignotant dans la contre-porte) qui prévient, par exemple, de l’arrivée d’un deux-roues. Vous apprécierez aussi, sans doute, la nouvelle instrumentation numérique de 10,1'' (à partir de Techno) et surtout le dernier système multimédia Google, même si l’ancienne tablette tactile pouvait également reporter une application Maps du smartphone tout en se montrant lisible, position verticale oblige…

Par ailleurs, la mécanique hybride a beaucoup progressé. Les phases en électrique sont plus longues et nombreuses grâce à une batterie à la capacité revue à la hausse, et le moteur 1.8, plus coupleux à bas régime, moins strident dans les tours et moins énergivore, garantit à la fois de bien meilleures performances (0 à 100 km/h en 8s3 au lieu de 9s3) et une sobriété exemplaire avec 4 l/100 km constatés en ville et sur route.

De quoi compenser une hausse de prix qui peut atteindre 1 600 € à partir du milieu de gamme Techno (seulement 100 € en Évolution), d’autant que celle-ci s’accompagne de l’instrumentation numérique 10,1 pouces et du GPS Google en série. Si vous souhaitiez une E-Tech, il n’y a donc pas photo, même si la boîte auto à crabot reste lente. À moins qu’un commercial casse le prix d’une ancienne version 145 ch en stock, ce qui est fort possible avant la fin de l’année…