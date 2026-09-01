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Opel Corsa 6

Essai

Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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5. La fiche technique de l'Opel Corsa GSE

 

Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?
Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?
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