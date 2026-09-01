A 39 900€ avant bonus écologique (prime CEE), l’Opel Corsa GSE coûte très légèrement moins cher que ses rivales électriques. La Peugeot E-208 GTI, que l’on essaie très bientôt sur Caradisiac, démarre en effet à 42 900€ (avec une remise actuellement à 41 050€). La Lancia Ypsilon HF, elle aussi dotée du même groupe motopropulseur, demande au minimum 42 900€. L’Alpine A220 de 220 chevaux coûte 42 200€ dans sa configuration la moins chère et la Mini JCW de 258 chevaux, 42 600€. L’Anglaise n’a pas droit au bonus écologique français à cause de sa fabrication chinoise. Au sein du groupe Volkswagen, La Cupra Raval VZ Extreme de 226 chevaux demande 45 520€.

A retenir : la moins chère, mais aussi la plus discrète

L’Opel Corsa GSE produit donc exactement les mêmes performances que sa cousine la Lancia Ypsilon HF et, sur le papier au moins, la Peugeot E-208 GTI. Logique puisque ces trois machines disposent exactement de la même mécanique. La Française se distinguera-t-elle par un comportement plus joueur, comme au bon vieux temps de la 208 GTI 30 ? L’Allemande semble en tout cas adopter une approche légèrement plus « neutre » tout en distillant à peu près les mêmes sensations que l’Italienne : elle combine des performances à la pointe de la catégorie et une conduite musclée, plus amusante et intense qu’à bord d’une Alpine A290 ou une Mini JCW.

Mais qui choisira l’Opel plutôt que la Lancia ou la Peugeot, toutes deux plus démonstratives sur le strict plan physique ? Peut-être ceux qui, à l’opposé des clients de l’Alpine A290 misant sur un design très marquant, préfèrent la discrétion. La Corsa GSE, qui possède un petit avantage de prix par rapport à ses rivales, joue à sa façon les « sleepers » modernes. Elle se heurtera, comme les autres, à ce problème d’autonomie en conduite sportive imposant de ne jamais s’aventurer trop loin des bornes rapides quand on exploite son potentiel pendant longtemps. Car oui, les ingénieurs de Stellantis Motorsport ont réellement réussi à concevoir un groupe motopropulseur permettant de ne pas s’ennuyer dans une citadine électrique, ce qui constitue déjà une sacrée surprise en soi !

Caradisiac a aimé

Les performances copieuses

L’habitabilité très correcte

Le caractère du groupe motopropulseur

Caradisiac n’a pas aimé