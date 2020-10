Corsa, le guide d'achat de l'Opel la plus vendue en 2020 - Salon de l'auto Caradisiac

L’Opel Corsa est une star en Europe où elle se situe toujours dans les premières ventes de citadines (elle occupe la 6e place en 2019 avec 221 000 exemplaires vendus, pour rappel la Renault Clio est la 1 citadine avec 319 000 exemplaires). Elle s'expose à l'occasion du premier salon Caradisiac qui se déroule dans le hangar, chargé d'histoire, d'Ecausseville (50). Depuis le rachat de marque Opel, PSA est le maître d’œuvre des voitures portant l’éclair comme insigne. La nouvelle Opel Corsa utilise le plus possible de composants mécaniques provenant de la Peugeot 208. C’est le cas de la plateforme CMP, une base multi-énergies qui peut accueillir des moteurs thermiques, mais aussi une motorisation électrique.

L’Opel Corsa est plus douce dans ses formes tout en affichant beaucoup de dynamisme. Cette différence se constate aussi dans l’habitacle. Et si l’habitabilité (avec des cotes juste dans la moyenne de la catégorie) est identique, le traitement de la planche de bord est bien spécifique avec un volant de taille normale pour l’Opel Corsa est un mobilier plus classique. Du côté des capacités de chargement, le coffre de la Corsa est avec 309 litres l’un des plus petits de la catégorie.

L’Opel Corsa propose des petits moteurs (1.2 trois cylindres en essence, 1.5 quatre cylindres en diesel) qui se montrent vaillants et offrent une bonne polyvalence à la Corsa. On peut également choisir la motorisation électrique qui, avec 136 ch de l’Opel Corsa-e, est la plus puissante de toutes. Avec elle, on peut espérer réaliser plus de 300 km avec une recharge. Ses tarifs sont dans a moyenne de la catégorie avec un ticket d’entrée fixé à 14 600 € et un cœur de gamme à 19 200 € avec la version 1.2 Turbo de 100 ch BVM6 finition Elegance, notre préférée.

Essai - Opel Corsa 1.5 diesel 2020 : le buzz de l'éclair

La nouvelle génération d’Opel Corsa met l’accent sur l’essence mais ne délaisse pas totalement le diesel, puisque reste au catalogue une motorisation fonctionnant au gasoil, le BlueHdi 100. Cette dernière doit satisfaire à la fois les professionnels et les gros rouleurs. A-t-elle suffisamment d’arguments pour convaincre face aux Renault Clio 5, Peugeot 208 et Volkswagen Polo ?

Essai - Opel Corsa e (2020) : born in PSA

Opel est de retour dans le monde de l’électrique avec la Corsa-e. La citadine du groupe PSA propose des mécaniques et des performances identiques à la Peugeot e-208, à des tarifs légèrement moins salés. Pour quelles raisons ?

Essai - Opel Corsa 1.2 Turbo 100 ch (2020) : alternative séduisante

Après un essai effectué au volant de la version essence la plus puissante de la nouvelle Corsa, place maintenant au cœur de gamme à savoir le 1.2 Turbo 100 ch. La nouvelle citadine peut-elle se faire une place sur ce marché ultra-concurrentiel ?

Essai vidéo – Opel Corsa (2019) : l’or à l’Opel ?

En passant à sa 6ème génération 37 ans après la 1ère, la Corsa devient techniquement très proche de la Peugeot 208. Vouée à se vendre un peu mieux que celle-ci, ses différences ne se limitent pas à son apparence, mais a-t-elle de quoi satisfaire à ses ambitieux objectifs commerciaux ? Début de réponse avec l’essai de la version GS Line 130 ch, à boîte automatique, la plus puissante de la gamme en attendant l’électrique.

Comparatif : Opel Corsa VS Peugeot 208 : dispute familiale

Les nouvelles Peugeot 208 et Opel Corsa sont cousines pour la première fois de leur histoire, ce qui leur permet de partager de très nombreux éléments. Cela signifie-t-il pour autant qu’elles sont proches sur route? Verdict avec ce duel mettant aux prises les versions essence de 100 ch, qui devraient être les plus vendues.

Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

En 2020, les citadines vont représenter un quart des ventes de véhicules neufs en France. Ce segment est actuellement sous le feu de l’actualité puisque ses deux principales stars à savoir la Renault Clio et la Peugeot 208 viennent d’être renouvelées. Pour vous aider à y voir plus clair, Caradisiac a organisé un comparatif avec tous les acteurs du marché. Ils sont au nombre de 16. Alors quelle est la meilleure citadine du marché ? Réponse aujourd’hui.

Comparatif vidéo : Opel Corsa VS Renault Clio : les fausses cousines de France

Pour sa sixième génération de Corsa, Opel est reparti d’une feuille blanche. En partageant désormais de nombreux éléments avec la nouvelle Peugeot 208, la citadine allemande peut-elle rivaliser avec la cinquième génération de Clio, qui a gagné jusqu’à ce jour toutes ses confrontations?

Que vaut l'Opel Corsa en occasion ?

Fiabilité Opel Corsa : que vaut le modèle en occasion ?

Le temps passe et nous voici mine de rien à la quatrième génération d'Opel Corsa. Cela sans compter les restylages intervenus sur chaque génération !

L'Opel Corsa en occasion Prix d'une Opel Corsa en neuf : de 14 600 € à 32 650 € Prix d'une Opel Corsa en occasion : de 11 500 € à 35 000 € Plus de 520 annonces d'Opel Corsa 6 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac D'une part, la fiabilité globale d'Opel est excellente depuis quelques années. Et d'autre part, la nouvelle Corsa se base sur une plateforme de Peugeot 208, à qui elle emprunte également tous ses organes. Et cette dernière apparaît égaement, depuis sa sortie, comme bien née. Du coup, pas trop de soucis à se faire avec cette Corsa, la tranquillité est de mise, même s'il faudra surveiller que les soucis de distribution ou d'électronique

