Comparatif : Opel Corsa VS Peugeot 208 : dispute familiale

Vous avez devant les yeux les deux citadines qui ont reçu récemment les trophées les plus importants du moment dans le monde automobile. Ainsi, la française vient d’être élue « Voiture de l’année » tandis que sa rivale a reçu le prix Autobest qui récompense "le modèle européen le plus intéressant à acheter". Ce duel promet donc.

Même si les spécialistes ou les plus férus d'automobilers savent que Opel a été racheté par PSA (Peugeot et Citroën), il y a fort à parier que la majorité d'entre vous ne sont pas au courant de ces mouvements stratégiques et encore moins du fait que la 208 partage beaucoup de ses éléments avec la Corsa. Pourtant, cette conception mutualisée ne se voit nullement au niveau esthétique et c’est plutôt une bonne chose. Chaque modèle affiche sa propre personnalité. Du côté de la 208, la nouvelle citadine du lion s’inspire d’autres modèles de la marque comme par exemple la Peugeot 508 avec ses feux de jour verticaux et sa large calandre surplombée du chiffre. Indéniablement, cette 208 détonne sur le marché en jouant sur le côté coup de cœur. Design nettement plus classique pour la Corsa, qui demeure tout de même une réussite. A chaque client de choisir le style qui lui correspond le mieux.

Cette différence de philosophie se remarque aussi dans l’habitacle où il n’y a aucune ressemblance entre les deux modèles. À bord de l’allemande, pas de i-cockpit (petit volant, instrumentation haute). Ici, la présentation est traditionnelle mais un peu fade. La qualité des matériaux est satisfaisante – légèrement supérieure même à celle de la 208 - , mais on regrettera que le dessin de l’instrumentation numérique soit aussi triste. On est à mille lieues de celles de la 208 par exemple ou de celles de la dernière Clio. Justement, l’un des arguments de la française est sa planche de bord avec son instrumentation numérique 3D et son organisation toujours uniques sur le marché.

Aspects pratiques : très leger avantage pour la Corsa

En reprenant la plateforme de la 208, l’Opel a hérité des qualités de la française mais aussi de ses défauts, en particulier ceux concernant les aspects pratiques. Son coffre avec son volume de 309 litres (selon la norme d’eau ou 265 litres en VDA) est l’un des plus petits de la catégorie.

La Corsa se distingue toutefois de sa rivale par un seuil de chargement un peu plus bas. Quant à l’habitabilité de deux modèles, elle est juste dans la moyenne.

Pratique Opel Corsa 1.2 100 ch Elegance Peugeot 208 Puretech 100 ch Allure Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,7 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix-équipement : victoire surprise de la 208

La Peugeot 208 Puretech 100 ch est commercialisée au prix de 20 600 € en finition Allure. Comptez 19 200 € pour l’Opel Corsa 1.2 Turbo 100 ch Elegance. L’allemande part donc avec un gain de 1 400 €, de quoi confirmer la mauvaise réputation de la 208 qui est considérée comme relativement onéreuse. C’est le cas, mais elle offre ici en échange un équipement particulièrement complet. Ainsi, pour avoir une dotation similaire, il faut ajouter à la Corsa 350 € pour la climatisation automatique, 150 € pour le frein de parking automatique, 250 € pour l’aide au stationnement arrière, 150 € pour les prises USB arrière et 200 € pour le démarrage sans clé, soit un total de 1 100 €. Mais, ce n’est pas tout car les vitres arrière surteintées de série sur la 208 sont indisponibles sur la Corsa et il en est de même de l’instrumentation numérique 3D. C’est donc une victoire de la 208.

Rapport prix/équipements Opel Corsa 1.2 100 ch Elegance Peugeot 208 Puretech 100 ch Allure Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13,3 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : match nul

Comme vu précédemment, la Corsa part avec un avantage net lors du prix d’achat. Toutefois, la Peugeot reprend du poil de la bête avec une meilleure cote attendue à trois ans. La fiabilité et le coût des réparations sont également en faveur de la 208.

Pour tous les autres critères (rejets de CO2, garantie ou présence d’une courroie de transmission) les deux citadines sont sur un pied d’égalité. Impossible de les départager.