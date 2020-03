La Peugeot 208 est la Voiture de l'année 2020

Fin du suspens : la Peugeot 208 remporte le titre de Voiture de l'année 2020 (Car of the Year). L'annonce a été faite depuis Genève, malgré l'annulation du salon. Une belle victoire pour le Lion, car il y avait du beau monde en face, ce qui donnait une élection 2020 très ouverte, avec la BMW Série 1, le Ford Puma, la Porsche Taycan, la Renault Clio, la Tesla Model 3 et la Toyota Corolla.

La prouesse est que Peugeot remporte pour la troisième fois le plus prestigieux trophée automobile européen en moins de 10 ans ! La deuxième génération de 308 avait gagné en 2014, et le 3008 avait été le premier SUV sacré en 2017. C'est d'ailleurs le retour à une voiture de l'année issue d'une catégorie "traditionnelle", après l'élection de trois baroudeurs.

Pour rappel, le titre de Voiture de l'année est décerné en Europe par un jury composé de 60 journalistes, issus de 23 pays européens. Pour le vote final, les journalistes, qui se sont réunis le mois dernier en France sur le circuit de Mortefontaine, avaient 25 points à distribuer entre les sept voitures finalistes, en suivant deux règles : des points pour au moins cinq modèles différents, et un maximum de 10 points d'un coup pour un seul modèle de la liste.

La 208 a récolté 281 points. Assurément, son nouveau look musclé et sa présentation intérieure originale, avec instrumentation numérique 3D, ont fait mouche. Mais le plumage n'éclipse pas le ramage, avec de belles qualités routières. La Peugeot n'a toutefois pas trop écrasé le classement, puisque la Tesla Model 3 termine deuxième avec 242 points. La Porsche Taycan a été troisième avec 222 points. La Renault Clio, la grande rivale de la 208, est quatrième avec 211 points. Puis viennent les Ford Puma (209 points), Toyota Corolla (152) et BMW Série 1 (133).