Essai - Opel Corsa 1.2 Turbo 100 ch (2020) : alternative séduisante

En bref 6e génération de Corsa Version essence cœur de gamme A partir de 16 800 €

Pour la sixième génération de Corsa, Opel est reparti d’une feuille blanche. Une remise à zéro due au rachat de la marque par PSA, qui est intervenu au début de la conception de la citadine allemande. Les conséquences ont été immédiates puisque les ingénieurs et designers qui avaient déjà commencé à travailler ont dû jeter leur travail à la poubelle pour pouvoir adapter la bande d’organes du groupe PSA et notamment intégrer la plateforme CMP qui a servi notamment à la dernière Peugeot 208. Les deux citadines partagent donc de nombreux éléments essentiellement mécaniques.

On aurait pu penser que cette proximité technique allait avoir des répercussions sur le plan esthétique ; or ce n’est nullement le cas puisqu’il est difficile voir même impossible de trouver des similitudes entre cette Corsa et la 208 récemment renouvelée. L’allemande possèdesa propre identité et revendique un look réussi avec toutefois quelques points de ressemblance avec d’autres modèles de la marque comme par exemple le toit flottant ou la poupe, présents aussi sur la compacte de la marque, l’Astra.

Dans l'habitacle, ne cherchez pas de ressemblance avec la 208. Il n’y a en pas. A bord de l’allemande, pas de i-cockpit (petit volant, instrumentation haute). Ici, la présentation est traditionnelle mais fade. La qualité des matériaux est satisfaisante, mais on regrettera tout de même que le dessin de l’instrumentation numérique soit aussi triste. On est à mille lieues de celle de la 208 par exemple ou de celle de la dernière Clio.

En reprenant la plateforme de la 208, l’Opel a hérité des qualités de la française mais également de ses défauts en particulier ceux concernant les aspects pratiques. Son coffre avec son volume de 309 litres (selon la norme d’eau ou 265 litres en VDA) est l’un des plus petits de la catégorie et il en est de même de l’habitabilité, qui est juste dans la moyenne.

Un équipement très complet

Notre modèle d’essai était décliné en finition Elegance, qui représente le haut de gamme axé sur le confort. De série, la dotation comprend les vitres arrière électriques, les jantes alliage 16 pouces, les projecteurs à LED avec assistant feux de route, les antibrouillards LED, l’écran central de 7 pouces avec fonction Mirrorlink et compatible Apple Car Play et Android Auto, le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance de panneaux, l’aide au maintien de file, l’alerte anti-somnolence, six airbags, le régulateur/limiteur de vitesse, l’ordinateur de bord, l’afficheur TFT de 3,5 pouces, la banquette arrière rabattable 60/40. Cet équipement est donc particulièrement riche et complet. Dommage tout de même que la climatisation automatique soit en option.

Un tempérament sur route bien différent de la 208

Trois moteurs essence siègent sous le capot de la sixième génération de Corsa : l'atmosphérique de 75 ch et deux déclinaisons turbo de 100 et 130 ch. Après un premier essai réalisé au volant de la version la plus puissante, c’est donc au cœur de gamme de passer entre nos mains. Dénommé 1.2 turbos chez Opel, ce moteur est en réalité le bien connu 1.2 Puretech de PSA qui équipe de très nombreux modèles du groupe français. On apprécie toujours certaines de ses caractéristiques comme son punch, sa tonicité à bas régime et le plaisir de conduire qu’il distille. Le dynamisme est au rendez-vous grâce à ses 205 Nm de couple qui lui permettent d’afficher un 0 à 100 km/h abattu en 9,9 s soit des performances identiques à la 208, mais bien meilleures que celles d’une Renault Clio TCE 100 ch, qui lui rend près de 2 secondes sur ce même exercice. Certains traits de caractère comme sa sonorité typique sont aussi d’actualité. De quoi en agacer certains qui la trouveront un peu envahissante, notamment lors des phases d’accélération. On pourra tout de même se consoler avec une consommation plutôt mesurée pour ce type d’architecture habituellement gloutonne puisque nous avons relevé une moyenne d'environ 7l/100 km.

S’il ne fallait pas trop s’attendre à des changements énormes concernant le moteur, c’est surtout au niveau dynamique que l’on perçoit les principales différences avec la 208. Même si les deux modèles partagent de nombreux organes mécaniques, les équipes d’Opel ont eu une certaine flexibilité pour donner à la Corsa un tempérament qui lui est propre. Ainsi, le typage des amortisseurs est plus ferme, les barres anti-roulis sont plus conséquentes et la direction bénéficie d’un calibrage spécifique. Comme nous avions déjà pu nous en rendre compte lors des essais des prototypes, la Corsa affiche une personnalité sur route, qui lui est propre. Sans le petit volant de la 208, elle semble moins vive que la française avec une direction moins informative. Toutefois, c’est au niveau du confort que l’on remarque les différences les plus importantes. La Corsa se révèle ainsi nettement plus ferme que la française et peut même être à la limite inconfortable quand la route devient accidentée avec notamment beaucoup de saignées. L’autre grief que l’on pourrait émettre concerne l’insorisation des bruits d’air et de roulement, qui aurait pû s’avérer meilleure.