Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?
4. Notre note de l'Opel Corsa GSE
L'Opel Corsa GSE (281 chevaux, 39 900€), s'évalue dans la catégorie des citadines électriques sportives qui compte notamment :
-La Peugeot E-208 GTI (280 chevaux, à partir de 42 900€ avant remises).
-La Lancia Ypsilon HF (280 chevaux, à partir de 42 900€).
-L'Alpine A290 (version 220 chevaux à partir de 42 200€).
-La Mini JCW (258 chevaux, à partir de 42 600€).
-La Cupra Raval VZ Extreme (226 chevaux, 45 520€).
|Opel Corsa GSE
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,4 /20
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