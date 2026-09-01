Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Opel Corsa 6

Essai

Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

15  

4. Notre note de l'Opel Corsa GSE

 

Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?

L'Opel Corsa GSE (281 chevaux, 39 900€), s'évalue dans la catégorie des citadines électriques sportives qui compte notamment :

-La Peugeot E-208 GTI (280 chevaux, à partir de 42 900€ avant remises).

-La Lancia Ypsilon HF (280 chevaux, à partir de 42 900€).

-L'Alpine A290 (version 220 chevaux à partir de 42 200€).

-La Mini JCW (258 chevaux, à partir de 42 600€).

-La Cupra Raval VZ Extreme (226 chevaux, 45 520€).

Opel Corsa GSE
Budget
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
 
Pratique
  • 6.27
  • 6.27
  • 6.27
  • 6.27
  • 6.27
 
Rapport prix/équipements
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
 
Note globale : 13,4 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (13)

Voir tout

Sommaire

15  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Opel Corsa 6

Opel Corsa 6

SPONSORISE

Essais Opel Corsa 6

Voir tous les essais Opel Corsa 6

Comparatifs Opel Corsa 6

Voir tous les comparatifs Opel Corsa 6

Guides d'achat Opel Corsa 6

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Opel Corsa 6

Voir toute l'actu Opel Corsa 6