L'Opel Corsa GSE (281 chevaux, 39 900€), s'évalue dans la catégorie des citadines électriques sportives qui compte notamment :

-La Peugeot E-208 GTI (280 chevaux, à partir de 42 900€ avant remises).

-La Lancia Ypsilon HF (280 chevaux, à partir de 42 900€).

-L'Alpine A290 (version 220 chevaux à partir de 42 200€).

-La Mini JCW (258 chevaux, à partir de 42 600€).

-La Cupra Raval VZ Extreme (226 chevaux, 45 520€).