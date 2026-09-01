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Opel Corsa 6

Essai

Mais qui pourrait préférer la nouvelle Opel Corsa GSE à une Peugeot E-208 GTI ou une Lancia Ypsilon HF ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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2. Moins chère que la Peugeot E-208 GTI, l'Opel Corsa GSE est très bien équipée

 

Les beaux sièges sont de série, comme la plupart de l'équipement de la Corsa GSE.
Les beaux sièges sont de série, comme la plupart de l'équipement de la Corsa GSE.

L’Opel Corsa GSE n’existe que dans une seule finition, avec une dotation de série pléthorique. Elle possède d’office tous les équipements « dynamiques », avec le différentiel à glissement limité mécanique et les gros freins Alcon (disques avant ventilés de 355 mm), mais aussi les beaux sièges enveloppants à la finition « rétro ». On trouve aussi de série des équipements comme le régulateur de vitesse adaptatif à fonction stop & go ou une caméra de recul à 180 degrés.

Il reste seulement quelques options comme l’éclairage avant matriciel ou, pour la fonction V2L, un adaptateur nécessitant de rallonger un peu l’addition. Comme on en reparle en page suivante, elle coûte légèrement moins cher que ses cousines de chez Peugeot et Lancia (ainsi que ses concurrentes des autres groupes automobiles).

L'équipement de série de l'Opel Corsa GSE.
L'équipement de série de l'Opel Corsa GSE.
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