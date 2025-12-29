Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Skoda Fabia 4

Essai

La Skoda Fabia 130 marque-t-elle le retour d’une bonne GTI à essence ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

22  

5. La fiche technique de la Fabia 130 : un petit malus qui témoigne de son manque de souffle...

 

La Skoda Fabia 130 marque-t-elle le retour d’une bonne GTI à essence ?

Les chiffres clés

Skoda Fabia 4 IV 1.5 TSI 177 EVO 2 DSG7 130
Généralités  
Finition 130
Date de commercialisation 05/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,13 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,54 m
Volume de coffre mini 380 L
Volume de coffre maxi 1 190 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 271 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres ,
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 177 ch
Couple 250 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 228 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.4 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 127 g/km (wltp)
Bonus malus max 360
Page précédente

Photos (17)

Voir tout

Sommaire

22  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Skoda Fabia 4

Skoda Fabia 4

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu