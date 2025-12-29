La Skoda Fabia 130 (177 ch, à partir de 34 710 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines essence à boîte auto d’environ 180 ch, qui comprend notamment :

-Mini Cooper S 5 portes (34 029 €**) 141 g/km

-Volkswagen Polo GTI (38 666 €***) 148 g/km

*Malus de 360 € inclus **Malus de 1 629 € inclus ***Malus de 2 726 € inclus