Skoda Fabia 4

Essai

La Skoda Fabia 130 marque-t-elle le retour d’une bonne GTI à essence ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

21  

4. Faute de sportivité, la Skoda Fabia 130 loupe les 13/20

 

La Skoda Fabia 130 marque-t-elle le retour d’une bonne GTI à essence ?

La Skoda Fabia 130 (177 ch, à partir de 34 710 €*) est évaluée dans la catégorie des citadines essence à boîte auto d’environ 180 ch, qui comprend notamment :

-Mini Cooper S 5 portes (34 029 €**) 141 g/km

-Volkswagen Polo GTI (38 666 €***) 148 g/km

*Malus de 360 € inclus **Malus de 1 629 € inclus ***Malus de 2 726 € inclus

Skoda Fabia 1.5 TSI DSG7 130
Budget
  • 6
Pratique
  • 7.33
Rapport prix/équipements
  • 6.17
Sur la route
  • 6.67
Sécurité
  • 5.8
Note globale : 12,8 /20
Explication des critères de notation
Photos (17)

Sommaire

