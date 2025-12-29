La concurrence : réduite à peau de chagrin

Décimée, la catégorie des citadines sportives à essence ne compte plus que la cousine Polo GTI et la Mini Cooper S, disponible en trois et cinq portes. Des rivales dotées de moteurs plus gros et puissants, et par conséquent frappées de malus importants qui gonflent la note, mais pas déraisonnablement au regard du gain en termes de sportivité.

À retenir : ne la prenons pas pour ce qu’elle n’est pas !

La Fabia 130 s’adresse à ceux qui cherchent une citadine polyvalente et tonique mais pas déraisonnable financièrement grâce à un malus et un appétit contenus, et pas inconfortable non plus. Mais les amateurs de performances devront se tourner vers les rivales, perfectibles également mais dont les surcoûts, taxes comprises, sont largement compensés par les sensations, l’efficacité et la rigueur.

Caradisiac a aimé

Douceur à l’usage

Consommation

Confort préservé

Équipement

Caradisiac n’a pas aimé

Performances tranquilles

Direction floue

Train avant pataud

Freinage juste