3. Plus polyvalente qu’enthousiasmante, cette Skoda Fabia 130 à vocation sportive…
La concurrence : réduite à peau de chagrin
Décimée, la catégorie des citadines sportives à essence ne compte plus que la cousine Polo GTI et la Mini Cooper S, disponible en trois et cinq portes. Des rivales dotées de moteurs plus gros et puissants, et par conséquent frappées de malus importants qui gonflent la note, mais pas déraisonnablement au regard du gain en termes de sportivité.
À retenir : ne la prenons pas pour ce qu’elle n’est pas !
La Fabia 130 s’adresse à ceux qui cherchent une citadine polyvalente et tonique mais pas déraisonnable financièrement grâce à un malus et un appétit contenus, et pas inconfortable non plus. Mais les amateurs de performances devront se tourner vers les rivales, perfectibles également mais dont les surcoûts, taxes comprises, sont largement compensés par les sensations, l’efficacité et la rigueur.
Caradisiac a aimé
- Douceur à l’usage
- Consommation
- Confort préservé
- Équipement
Caradisiac n’a pas aimé
- Performances tranquilles
- Direction floue
- Train avant pataud
- Freinage juste
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|IV 1.5 TSI 177 EVO 2 DSG7 130
|127 (wltp)
|34 350 €
|€
Photos (17)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération