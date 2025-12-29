Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Skoda Fabia 130 marque-t-elle le retour d’une bonne GTI à essence ?

Alan Froli

2. Une Skoda Fabia 130 peu sportive en matière d’équipement

 

L’appellation 130 donne accès à un équipement légèrement enrichi comprenant revêtements des blocs optiques noir, lame de pare-chocs avant, diffuseur arrière spécifique, hayon noir, suspension abaissée de 15 mm, sélection du mode de conduite à 2 niveaux, etc. Hélas, rien de vraiment sportif hormis les jantes 18''.

Pour le reste, on retrouve la dotation d’une Monte Carlo avec notamment instrumentation numérique 10,25", caméra de recul, clim auto bizone, accès mains libres, réglage lombaires manuel sur les sièges avant, radars de stationnement avant et arrière, phares avant/arrière full, ciel de toit noir, pédalier aluminium, vitres arrière surteintées, volant cuir 3 branches multifonctions, et le système multimédia 8,25'' avec réplication Smartphone sans fil. La navigation intégrée sur écran 9,2’’ reste en option à 800 €.

Equipements et options

Version : IV 1.5 TSI 177 EVO 2 DSG7 130

Equipements de sécurité

  • Détecteur de pluie

  • Signal sonore d&#039;oubli d&#039;extinction des feux

  • Contrôle de la pression de pneus

  • Assistance 24 /24 H pendant 7 ans

  • Roue de secours

  • Détecteur de fatigue

  • Airbags rideaux AV/AR

  • Allumage automatique des feux de détresse en cas d&#039;accident

  • Régulateur + Limiteur de vitesse

  • Feux AR full LED

  • Airbags frontaux (conducteur, passager AV déconnectable)

  • Phares AV Full LED + feux de jour et fonction Corner-Lights à LED

  • Feu AR antibrouillard

  • Fixations ISOFIX pour siège enfant aux places AR extérieures et sur le siège passager AV

  • Aide au démarrage en côte

  • Auto Light Assist: gestion automatique des feux de route/ feux de croisement en conduisant

  • Feux AV antibrouillard

  • Airbags latéraux AV incluant airbag de tête

  • ABS, MSR, EDS, HBA, XDS+, et MKB

Equipements de confort

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Vitres AV électriques

  • Rangement porte-lunettes

  • Signal acoustique et visuel d&#039;oubli de ceinture de sécurité

  • Lunette AR dégivrante

  • Climatisation automatique bi-zone Climatronic

  • Siège passager réglable en hauteur

  • Direction assistée électromécanique

  • Réglage lombaire manuel des sièges AV

  • Vitres AR électriques

  • Verrouillage centralisé à distance (2 clés rétractables)

  • Petit pack cuir (volant, pommeau de levier de vitesses et manchette de frein à main)

  • Rétroviseurs extérieurs noirs

  • Radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting)

  • Boîtier de rangement sous le volant

  • Rangement de parapluie dans la portière conducteur (parapluie inclus)

  • Compartiment de rangement dans le coffre à gauche

  • Allumage automatique des phares

  • Aumônières au dos des sièges AV et pochettes téléphone au dos des sièges AV

  • Ceintures de sécurité 3 points AV/AR, réglables en hauteur à l&#039;AV

  • Dossier de banquette AR rabattable 60:40

  • Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques côté conducteur

  • Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables électriquement et dégivrants

  • Fixations ISOFIX pour siège enfant aux places AR extérieures et sur le siège passager AV

  • Accoudoir central AV avec surpiqûres, portes gobelets

  • Essuie-glace pour lunette AR incluant lave-glace avec fonctionnement intermitent

  • Ecran d&#039;info-divertissement 8,25&#039;&#039;

  • Volant 3 branches sport multifonctions en cuir

  • Double débrayage lors du rétrogradage

Esthétique / Carrosserie

  • Peintures métallisées

  • Toit noir

  • Gratte-givre avec contrôle de l&#039;usure des pneumatiques (trappe à carburant)

  • Ciel de toit noir

  • Jantes alliage 18&#039;&#039; Libra revêtement Asphalte (215/45 R18)

  • Design intérieur Monte Carlo spécifique 130 : sellerie tissu &quot;Clip Satin Black&quot;

Autres équipements

  • Ecrous antivol

  • Tapis de sol AV/AR

  • Pare-soleil AV conducteur et passager

  • Garantie 2 ans / kilométrage illimité

  • Pare-chocs AV/AR couleur carrosserie

  • Freins à disques AR

  • Pédalier aluminium

  • Spolier AR

  • Système Start/Stop

  • Front Assist : freinage automatique d&#039;urgence

  • Porte-ticket dans le pare-soleil côté conducteur

  • Miroir de courtoisie dans les pare-soleil conducteur et passager AV

  • 4 HP AV + 2 HP AR : SKODA Surround

  • Boîte à gants inférieure côté passager fermée

  • 3ème appuie-tête AR à la place centrale

  • Réflecteurs sur pare-chocs AR

  • Eclairage des plaques d&#039;immatriculation à LED

  • Digital Cockpit

  • Klaxon mono-ton

  • Lettrage noir à l&#039;AR du véhicule

  • Crochets dans le coffre

  • Lane Assist (assistant de maintien dans la voie)

  • Détection des panneaux de signalisation

  • Etriers de freins rouges

  • Lumière dans le coffre

  • Porte-ticket sur pare-brise

  • Prise 12 V type allume-cigare dans la console centrale

  • Châssis sport

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV (avec Apple Connectivity)

  • Eclairage d&#039;ambiance (blanc/rouge) :

  • Kit carrosserie spécifique

  • Pack Parking and Go

  • Care Connect 3 ans

  • Augmentation du réservoir à 50 l

  • 3 poignées de maintien intégrées au pavillon

  • Caméra multifonction (inclus dans le pare-brise)

  • 2 lampes de lecture AV et 2 AR

  • Boîte de vitesse automatique à 7 vitesses

  • Private E-Call

  • Badge avec motif «130» sur l&#039;aile et le hayon

  • Direction sport

  • Seuils de porte chromés &quot;Fabia 130&quot;

  • Tableau de bord et porte avec inserts gris

  • Logo en UDC

  • Revêtements des blocs optiques noir

  • Lame de pare-chocs AV

  • Diffuseur AR spécifique

  • Film noir sur le hayon

  • Suspension abaissée de 15 mm

  • Sélection du mode de conduite à 2 niveaux

  • ASR Sport + ESC sport

  • Augmentation des points de passage à la vitesse supérieure en kickdown

  • Réduction optimisée du couple lors des changements de vitesse

Options disponibles

  • Extensions de garantie +2 ans / 60000 km

     : 

    300 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 150000 km

     : 

    990 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 100000 km

     : 

    450 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 150000 km

     : 

    600 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 100000 km

     : 

    640 €

  • Double plancher variable dans le coffre

     : 

    150 €

  • Care connect + Infotainment Online 3 ans

     : 

    0 €

  • Extensions de garantie 1 an / 100000 km

     : 

    300 €

  • Extensions de garantie 1 an / 150000 km

     : 

    400 €

  • Extensions de garantie 1 an / 60000 km

     : 

    250 €

  • Volant sport multifonctions 3 branches en cuir chauffant avec palettes

     : 

    280 €

  • Volant sport multifonctions 3 branches en cuir chauffant avec palettes

     : 

    110 €

  • Peintures métallisées Blanc Lune

     : 

    0 €

  • Peintures métallisées Bleu Racing

     : 

    0 €

  • Peintures métallisées Premium Rouge Velvet

     : 

    370 €

  • Peintures métallisées Noir Magic Nacré

     : 

    0 €

  • Peintures métallisées Gris Diamant

     : 

    0 €

