2. Une Skoda Fabia 130 peu sportive en matière d’équipement
L’appellation 130 donne accès à un équipement légèrement enrichi comprenant revêtements des blocs optiques noir, lame de pare-chocs avant, diffuseur arrière spécifique, hayon noir, suspension abaissée de 15 mm, sélection du mode de conduite à 2 niveaux, etc. Hélas, rien de vraiment sportif hormis les jantes 18''.
Pour le reste, on retrouve la dotation d’une Monte Carlo avec notamment instrumentation numérique 10,25", caméra de recul, clim auto bizone, accès mains libres, réglage lombaires manuel sur les sièges avant, radars de stationnement avant et arrière, phares avant/arrière full, ciel de toit noir, pédalier aluminium, vitres arrière surteintées, volant cuir 3 branches multifonctions, et le système multimédia 8,25'' avec réplication Smartphone sans fil. La navigation intégrée sur écran 9,2’’ reste en option à 800 €.
Equipements et options
Version : IV 1.5 TSI 177 EVO 2 DSG7 130
Equipements de sécurité
Détecteur de pluie
Signal sonore d'oubli d'extinction des feux
Contrôle de la pression de pneus
Assistance 24 /24 H pendant 7 ans
Roue de secours
Détecteur de fatigue
Airbags rideaux AV/AR
Allumage automatique des feux de détresse en cas d'accident
Régulateur + Limiteur de vitesse
Feux AR full LED
Airbags frontaux (conducteur, passager AV déconnectable)
Phares AV Full LED + feux de jour et fonction Corner-Lights à LED
Feu AR antibrouillard
Fixations ISOFIX pour siège enfant aux places AR extérieures et sur le siège passager AV
Aide au démarrage en côte
Auto Light Assist: gestion automatique des feux de route/ feux de croisement en conduisant
Feux AV antibrouillard
Airbags latéraux AV incluant airbag de tête
ABS, MSR, EDS, HBA, XDS+, et MKB
Equipements de confort
Siège conducteur réglable en hauteur
Vitres AR et lunette AR surteintées
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Vitres AV électriques
Rangement porte-lunettes
Signal acoustique et visuel d'oubli de ceinture de sécurité
Lunette AR dégivrante
Climatisation automatique bi-zone Climatronic
Siège passager réglable en hauteur
Direction assistée électromécanique
Réglage lombaire manuel des sièges AV
Vitres AR électriques
Verrouillage centralisé à distance (2 clés rétractables)
Petit pack cuir (volant, pommeau de levier de vitesses et manchette de frein à main)
Rétroviseurs extérieurs noirs
Radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting)
Boîtier de rangement sous le volant
Rangement de parapluie dans la portière conducteur (parapluie inclus)
Compartiment de rangement dans le coffre à gauche
Allumage automatique des phares
Aumônières au dos des sièges AV et pochettes téléphone au dos des sièges AV
Ceintures de sécurité 3 points AV/AR, réglables en hauteur à l'AV
Dossier de banquette AR rabattable 60:40
Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques côté conducteur
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables électriquement et dégivrants
Fixations ISOFIX pour siège enfant aux places AR extérieures et sur le siège passager AV
Accoudoir central AV avec surpiqûres, portes gobelets
Essuie-glace pour lunette AR incluant lave-glace avec fonctionnement intermitent
Ecran d'info-divertissement 8,25''
Volant 3 branches sport multifonctions en cuir
Double débrayage lors du rétrogradage
Esthétique / Carrosserie
Peintures métallisées
Toit noir
Gratte-givre avec contrôle de l'usure des pneumatiques (trappe à carburant)
Ciel de toit noir
Jantes alliage 18'' Libra revêtement Asphalte (215/45 R18)
Design intérieur Monte Carlo spécifique 130 : sellerie tissu "Clip Satin Black"
Autres équipements
Ecrous antivol
Tapis de sol AV/AR
Pare-soleil AV conducteur et passager
Garantie 2 ans / kilométrage illimité
Pare-chocs AV/AR couleur carrosserie
Freins à disques AR
Pédalier aluminium
Spolier AR
Système Start/Stop
Front Assist : freinage automatique d'urgence
Porte-ticket dans le pare-soleil côté conducteur
Miroir de courtoisie dans les pare-soleil conducteur et passager AV
4 HP AV + 2 HP AR : SKODA Surround
Boîte à gants inférieure côté passager fermée
3ème appuie-tête AR à la place centrale
Réflecteurs sur pare-chocs AR
Eclairage des plaques d'immatriculation à LED
Digital Cockpit
Klaxon mono-ton
Lettrage noir à l'AR du véhicule
Crochets dans le coffre
Lane Assist (assistant de maintien dans la voie)
Détection des panneaux de signalisation
Etriers de freins rouges
Lumière dans le coffre
Porte-ticket sur pare-brise
Prise 12 V type allume-cigare dans la console centrale
Châssis sport
2 ports USB-C à l'AV (avec Apple Connectivity)
Eclairage d'ambiance (blanc/rouge) :
Kit carrosserie spécifique
Pack Parking and Go
Care Connect 3 ans
Augmentation du réservoir à 50 l
3 poignées de maintien intégrées au pavillon
Caméra multifonction (inclus dans le pare-brise)
2 lampes de lecture AV et 2 AR
Boîte de vitesse automatique à 7 vitesses
Private E-Call
Badge avec motif «130» sur l'aile et le hayon
Direction sport
Seuils de porte chromés "Fabia 130"
Tableau de bord et porte avec inserts gris
Logo en UDC
Revêtements des blocs optiques noir
Lame de pare-chocs AV
Diffuseur AR spécifique
Film noir sur le hayon
Suspension abaissée de 15 mm
Sélection du mode de conduite à 2 niveaux
ASR Sport + ESC sport
Augmentation des points de passage à la vitesse supérieure en kickdown
Réduction optimisée du couple lors des changements de vitesse
Options disponibles
-
Extensions de garantie +2 ans / 60000 km:
300 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 150000 km:
990 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 100000 km:
450 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 150000 km:
600 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 100000 km:
640 €
-
Double plancher variable dans le coffre:
150 €
-
Care connect + Infotainment Online 3 ans:
0 €
-
Extensions de garantie 1 an / 100000 km:
300 €
-
Extensions de garantie 1 an / 150000 km:
400 €
-
Extensions de garantie 1 an / 60000 km:
250 €
-
Volant sport multifonctions 3 branches en cuir chauffant avec palettes:
280 €
-
Volant sport multifonctions 3 branches en cuir chauffant avec palettes:
110 €
-
Peintures métallisées Blanc Lune:
0 €
-
Peintures métallisées Bleu Racing:
0 €
-
Peintures métallisées Premium Rouge Velvet:
370 €
-
Peintures métallisées Noir Magic Nacré:
0 €
-
Peintures métallisées Gris Diamant:
0 €
