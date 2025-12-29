L’appellation 130 donne accès à un équipement légèrement enrichi comprenant revêtements des blocs optiques noir, lame de pare-chocs avant, diffuseur arrière spécifique, hayon noir, suspension abaissée de 15 mm, sélection du mode de conduite à 2 niveaux, etc. Hélas, rien de vraiment sportif hormis les jantes 18''.

Pour le reste, on retrouve la dotation d’une Monte Carlo avec notamment instrumentation numérique 10,25", caméra de recul, clim auto bizone, accès mains libres, réglage lombaires manuel sur les sièges avant, radars de stationnement avant et arrière, phares avant/arrière full, ciel de toit noir, pédalier aluminium, vitres arrière surteintées, volant cuir 3 branches multifonctions, et le système multimédia 8,25'' avec réplication Smartphone sans fil. La navigation intégrée sur écran 9,2’’ reste en option à 800 €.