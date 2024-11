Avec ses 5 portes, la Mini peut - elle séduire des familles ?

Une Mini 5 portes, cela peut sembler bizarre aux yeux de certains, pourtant cette carrosserie existe depuis longtemps puisque la première est apparue en 2014 à l’occasion du Mondial de Paris. Elle fut commercialisée l’année d’après, cela fait donc 10 ans que cette Mini version familiale est au catalogue.

La principale différence avec la Mini Hatch, c’est-à-dire la classique (3 portes), se situe bien évidemment au niveau des dimensions. Ainsi, notre Mini mesure désormais 4,04 m de long. Elle franchit, pour la première fois, la barre des 4 m en gagnant 6 cm par rapport à la précédente génération. Comparé à la 3 portes, l’écart est encore plus conséquent puisqu’il atteint 17 cm, dont 7,2 cm sont réservés à l’empattement. De quoi sur le papier accueillir de la meilleure des façons les passagers arrière, mais aussi d’installer deux portes supplémentaires. L’ensemble est plus réussi que sur l’ancienne, notamment vu de ¾ arrière. Elle devient ainsi la plus grande Mini jamais produite, si on met de côté les déclinaisons SUV que sont les Countryman et le tout dernier Aceman.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Paramétrage des cookies

Cette augmentation des dimensions a pour but de rendre cette Mini plus pratique. Ça, c’est en théorie, car la réalité est quelque peu différente. Déjà, il faudra se contorsionner pour accéder en raison de la taille réduite des portes arrière. Ensuite, alors oui, les places sont plus logeables que dans la version 3 portes, mais il ne faut pas trop être exigeant, car l’espace aux jambes est compté. Il en est de même de la garde au toit et de la largeur habitable réduite à deux personnes. La place du milieu est trop restreinte et handicapée par la console centrale. Même constat pour le volume de chargement compris entre 275 et 925 litres. C’est mieux que celui de la 3 portes (210 l à 725 litres), mais on est très loin de certaines citadines dont la capacité de chargement se situe aux environs de 350 litres.

Dans l’habitacle, cette Cooper 5 portes, reprend la nouvelle planche de bord, qui est une interprétation moderne de celle des années 2000. La filiation est évidente avec notamment l’écran central, qui est désormais remplacé par un immense écran de 24 cm de diamètre signé Samsung avec technologie OLED, très rare sur le marché. Très esthétique, celui-ci fait preuve d’une belle réactivité avec des graphismes soignés, mais son maniement est particulièrement complexe en raison de nombreux menus. Il intègre malheureusement aussi les commandes de climatisation et celles des sièges et du volant chauffants, quand elles sont disponibles. Privé d’instrumentation classique, le conducteur doit se contenter d’un affichage tête haute. La présentation est très épurée avec seulement des boutons regroupés sur le bas de l’écran, avec notamment le levier de vitesses et celui de démarrage. Un temps d’adaptation est nécessaire.

On note tout de même de bonnes idées comme la lumière d’ambiance qui passe au travers du revêtement en tissu ou alors le système de pince en bas de la console centrale pour bloquer le smartphone lors de sa recharge. Un gadget bien pratique, vu sur le BMW X1. Cependant, déception concernant la qualité des matériaux, très variable avec de nombreux plastiques durs.

À l’extérieur, on retrouve les codes stylistiques du modèle historique, qui ont été modernisés avec les projecteurs ronds, la calandre ovale et les feux en forme de triangle. Beaucoup de choses sont personnalisables, dont notamment la signature lumineuse avant et arrière.