Avec ses 5 portes, la Mini peut - elle séduire des familles ?

Cette version 5 portes a été élaborée à partir de la Mini thermique 3 portes, qui utilise la même plateforme que la précédente génération. Pas de point commun par conséquent avec la déclinaison électrique, qui en dispose d’une spécifique.

Il en ressort que notre 5 portes est uniquement disponible en thermique avec au choix deux motorisations. La « C » est animée par un moteur 3 cylindres de 156 ch tandis que la « S » reçoit un quatre cylindres 2.0 litres de 204 ch. C’est justement celle-ci que nous avons eue pour notre essai.

Premier constat, les amoureux de la boîte mécanique vont être frustrés, car cette Mini est vendue exclusivement en boîte automatique et même sur cette version Cooper S, il n’y a pas de palettes au volant à condition de prendre le pack John Cooper Works. Il faut se contenter d’une transmission automatique classique à 7 rapports, qui s’avère satisfaisante en ville, mais pêche par quelques lenteurs en conduite rapide.

On remarque aussi le volant à la jante particulièrement épaisse, un peu trop même, car cela peut se révéler gênant pour conduire. Cette direction se veut particulièrement vive et précise, mais elle manque de remontées d’informations, et donne l’impression d’être floue.

Ensuite, quand on intègre ces deux éléments, on retrouve avec plaisir le dynamisme que l’on recherche avec une Mini, notamment pourvue d’un moteur de 204 ch. Le 4 cylindres fort d’un couple de 300 Nm garantit à cette Mini, plutôt légère (env 1500 kg) de bonnes performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,8 s et une vitesse maximale supérieure à 240 km/h. Et cerise sur le gâteau, la sonorité est sympathique, même si on a connu mieux. Attention, toutefois, à quelques pertes de motricité lors des phases d’accélération, notamment sur routes mouillées. Pour ce qui est de la consommation, celle que nous avons relevée sur notre essai, est assez importante puisqu’elle atteint 8,2l/100 km sans avoir adopté un rythme très élevé.

Même si l’agilité est toujours au rendez-vous, elle l’est un peu moins qu’auparavant en raison de l’augmentation des dimensions et du poids. Revers de la médaille, ce côté joueur se fait au détriment du confort, car la suspension arrière est du genre bout de bois. La moindre irrégularité de la route se fait ressentir dans les vertèbres des occupants. On vous conseille vivement de choisir vos routes, parce que dans le cas contraire, le trajet risque de vous paraître bien long, d’autant plus quand votre Mini est chaussée de roues 18 pouces.