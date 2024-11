Avec ses 5 portes, la Mini peut - elle séduire des familles ?

La gamme de la Mini 5 portes est relativement complexe puisqu’elle se compose de quatre finitions auxquelles peuvent s’ajouter cinq packs.

L’entrée de gamme « Essential » débute à 29 050 €. Elle est plutôt bien équipée avec la boîte à double embrayage, la climatisation auto, la réplication de smartphone sans fil, le régulateur de vitesse, les capteurs de pluie et de luminosité, l’avertisseur d’angles morts, les jantes en alliage de 16, les feux à LED, le GPS combiné à l’écran central OLED, les commandes vocales, les radars de stationnement et la caméra de recul sont en série.

À 31 200 €, la Classic se caractérise par une décoration extérieure spécifique et un intérieur plus chic, où les sièges mêlent tissu et similicuir, alors qu’apparaît un volant Sport.

À 33 880 €, la Favoured s’enrichit de sièges Sport John Cooper Works, d’une sellerie entièrement en similicuir, d’un ciel de toit anthracite.

Enfin, à 36 105 €, la John Cooper Works se signale par sa décoration sportive et ses amortisseurs pilotés Selectdrive.