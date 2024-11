Avec ses 5 portes, la Mini peut - elle séduire des familles ?

La concurrence : espèce en voie de disparition

Les citadines sont nombreuses. Celles appartenant au segment premium ont pour leur part quasiment toutes disparues, en particulier en 5 portes. Face à la Mini, on trouve ainsi que la vieillissante Audi A1 Sportback, mais sa puissance maximale est de seulement 116 ch, très loin de 204 ch de celle de notre modèle d’essai aujourd’hui. Face à la version 3 portes, le supplément est de 1 000 €.

À retenir : quelques centimètres décisifs ou pas…

Dire que cette Mini est faite pour les familles est clairement exagéré, car l’habitabilité et le volume de chargement sont vraiment réduits. Elles se tourneront plus vers le Countryman nettement plus habitable, mais au style moins réussi. Avec cette Cooper 5 portes, il faudra composer également avec un confort très ferme, notamment dans cette version « S » et avec une finition un peu décevante. Les qualités dynamiques sont toutefois bien au rendez-vous, mais on regrette toutefois l’absence d’une boîte mécanique. La version 3 portes devrait toutefois continuer à séduire la majorité des clients.

