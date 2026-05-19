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Toyota Supra Mkv

Essai

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Dans Nouveautés / Séries spéciales

Wilfried Leroux

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5. La fiche technique de la Toyota GR Supra Final Edition

 

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

 

Les chiffres clés

Toyota Supra Mkv (2) MK5 3.0 441 GR A90 FINAL EDITION
Généralités  
Finition GR A90 FINAL EDITION
Date de commercialisation 04/03/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,37 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,27 m
Empattement 2,47 m
Volume de coffre mini 250 L
Volume de coffre maxi 290 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 2
Poids à vide 1 520 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 32 CV
Moteur 6 cylindres , 24 soupapes
Cylindrée 2 998 cm3
Puissance 441 ch
Couple 571 Nm à 4 500 trs/min
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 275 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.3 s
Consommation mixte 9 Litre / 100 km
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 204 g/km (wltp)
Bonus malus max 80000
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