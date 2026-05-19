Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Supra Mkv

Essai

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Dans Nouveautés / Séries spéciales

Wilfried Leroux

0  

2. La Toyota GR Supra Final Edition dispose de beaucoup d’équipements en plus

 

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Généralement, l’intérêt d’une série spéciale, c’est que tout est quasiment compris dans le prix. Et dans le cas de la Final Edition à 144 000 euros (+ 80 000 euros de malus), il n’est même pas possible de choisir une autre couleur que le Noir Graphite Mat (D24). Simple, efficace.

La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Avec ce modèle célébrant la fin de carrière de la Supra A90, la liste des équipements spécifiques est impressionnante : en plus de tout le cortège d’assistances légales et de connectivité classique (Android et Apple Car Play), elle embarque des jantes asymétriques gris anthracite satiné de 19 « à l’avant et 20 » à l’arrière chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2, des disques Brembo de 395 mm, des durites aviation, des sièges baquet Recaro à coque carbone et sellerie en Alcantara rouge et noir, des ceintures rouges, un pédalier alu, des étriers de frein rouges, un échappement Akrapovic à double sortie, une lame avant et un diffuseur en carbone, un autobloquant, un système multimédia complet (navigation et audio JBL premium À 12 HP), un écran tactile 8’’8, des inserts carbone sur la console centrale, une caméra de recul, un chargeur smartphone à induction, des rétros chauffants et rabattables électriquement, bref, malgré sa radicalité assumée, elle conserve les équipements d’une auto du quotidien qui la rendront utilisable sans souffrance particulière.

Page précédente
Page suivante

Photos (56)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Supra Mkv

Toyota Supra Mkv

SPONSORISE

Essais Toyota Supra Mkv

Voir tous les essais Toyota Supra Mkv

Comparatifs Toyota Supra Mkv

Voir tous les comparatifs Toyota Supra Mkv

Guides d'achat Coupé

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Toyota Supra Mkv

Voir toute l'actu Toyota Supra Mkv