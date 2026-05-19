La Toyota GR Supra Final Edition se paye de chers adieux

Généralement, l’intérêt d’une série spéciale, c’est que tout est quasiment compris dans le prix. Et dans le cas de la Final Edition à 144 000 euros (+ 80 000 euros de malus), il n’est même pas possible de choisir une autre couleur que le Noir Graphite Mat (D24). Simple, efficace.

Avec ce modèle célébrant la fin de carrière de la Supra A90, la liste des équipements spécifiques est impressionnante : en plus de tout le cortège d’assistances légales et de connectivité classique (Android et Apple Car Play), elle embarque des jantes asymétriques gris anthracite satiné de 19 « à l’avant et 20 » à l’arrière chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2, des disques Brembo de 395 mm, des durites aviation, des sièges baquet Recaro à coque carbone et sellerie en Alcantara rouge et noir, des ceintures rouges, un pédalier alu, des étriers de frein rouges, un échappement Akrapovic à double sortie, une lame avant et un diffuseur en carbone, un autobloquant, un système multimédia complet (navigation et audio JBL premium À 12 HP), un écran tactile 8’’8, des inserts carbone sur la console centrale, une caméra de recul, un chargeur smartphone à induction, des rétros chauffants et rabattables électriquement, bref, malgré sa radicalité assumée, elle conserve les équipements d’une auto du quotidien qui la rendront utilisable sans souffrance particulière.